Європейські акції зростають, німецький DAX додає 1,3% після відставки міністра фінансів

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у четвер, інвестори оцінюють звіти компаній, статдані та політичні новини напередодні рішень Банку Англії та Федеральної резервної системи США.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12.11 EET додав 0,58%, склавши 509,73 пункту.

Британський FTSE 100 піднявся на 0,06%, німецький DAX - на 1,25%, французький CAC 40 - на 0,5%, італійський FTSE MIB - на 0,46%, іспанський IBEX 35 - на 0,54%.

У середу республіканець Дональд Трамп заявив про свою перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах, що відбулися днем ​​раніше. Провідні американські ЗМІ, котрі стежать за підрахунком голосів, також оголосили його переможцем.

Тим часом канцер ФРН Олаф Шольц заявив, що бажає запросити у січні 2025 року у Бундестагу вотум довіри його уряду на тлі проблем, які зараз переживає Німеччина, повідомляють західні ЗМІ.

"Нам потрібен уряд, здатний діяти, який має сили на необхідні рішення для нашої країни", - сказав Шольц журналістам.

Він також зазначив, що відправляє у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера від Вільної демократичної партії, яка входить до складу правлячої коаліції. Це рішення Шольц пояснив тим, що міністр діяв неконструктивно під час вирішення бюджетних питань та блокував прийняття необхідних законів.

За даними ЗМІ, такі рішення можуть призвести до дострокових виборів до ФРН - на шість місяців раніше за термін.

Обсяг промислового виробництва у ФРН у вересні зменшився на 2,5% порівняно з попереднім місяцем, повідомило Федеральне статистичне управління країни (Destatis). Аналітики в середньому очікували на спад на 1%, за даними Trading Economics. За підсумками перегляду оцінку зростання промвиробництва у серпні підтверджено на рівні 2,9%.

Сукупний обсяг німецького експорту з поправкою на календарні та сезонні фактори у вересні зменшився на 1,7% щодо попереднього місяця - до 128,2 млрд. євро, повідомило Destatis. Зниження було відзначено вперше із червня. Обсяг імпорту підвищився на 2,1%, до 111,3 млрд. євро.

Таким чином, профіцит балансу зовнішньої торгівлі Німеччини у вересні скоротився до 17 млрд євро з 21,4 млрд євро у серпні.

Роздрібні продажі в єврозоні позаминулого місяця зросли на 0,5% щодо серпня, повідомило статистичне управління Європейського союзу (Eurostat). Консенсус-прогноз Trading Economics передбачав їхнє підвищення на 0,4%.

Увага трейдерів у четвер також спрямована на засідання Банку Англії та ФРС, підсумки яких будуть підведені о 14:00 та 21:00 EET відповідно. Ринок вважає, що обидва центробанки знизять відсоткові ставки на 25 базисних пунктів.

Акції Daimler Truck дорожчають на 5,1% на торгах у четвер. Німецький виробник вантажівок у третьому кварталі знизив чистий прибуток на 34%, виручку - на 5%, проте скоригована EBIT перевершила очікування експертів. Компанія також підтвердила річні прогнози виручки та обсягів реалізації.

Капіталізація швейцарського перестраховика Swiss Re зростає на 6,5%. Інвесторів надихнуло збільшення резервів її американського підрозділу на $2,4 млрд у третьому кварталі.

Папери конкуруючої Munich Re додають у ціні 0,3% завдяки підвищенню річного прогнозу виручки німецької компанії.

Інший емітент із ФРН - оборонно-промислова Rheinmetall - нарощує ринкову вартість на 2,8% на тлі значного збільшення продажів у минулому кварталі.

Air France - KLM втрачає 11% капіталізації. Авіакомпанія в липні-вересні скоротила чистий прибуток на 16%, операційний - на 12%, хоча виторг зріс на 4% і перевершив прогноз.

Котирування паперів британської BT Group знижуються на 5,5%. Телекомунікаційний гігант погіршив прогноз динаміки скоригованого виторгу на 2025 фінансовий рік і тепер очікує на її зниження на 1-2% замість зростання на величину до 1%.