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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3828 грн/$1
12:54 07.11.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 7 листопада 2024 року.
|Показник
|06.11.2024
|07.11.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4583
|41.3828
|-0.18
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 7 листопада- 41,4562 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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