Ціни на золото компенсують значні втрати, оскільки перемога Трампа спричинила зростання долара та ризикових активів

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах у четвер, продовживши різкі втрати попередньої сесії після того, як перемога Дональда Трампа на виборах 2024 року спровокувала ралі долара і ризикових активів.

Жовтий метал також постраждав від великої дози фіксації прибутку, досягнувши низки рекордних максимумів напередодні виборів. Але, незважаючи на нещодавні втрати, золото все ще зберегло більшу частину свого прибутку за минулий місяць.

Спотове золото о 06:47 EET дещо впало до 2658,03 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, подешевшали на 0,4% до 2664,70 доларів за унцію.

Спотові ціни на золото впали більш ніж на 3% в середу після того, як перемога Трампа призвела до зростання долара до чотиримісячних максимумів.

Швидке завершення президентських виборів, які викликали гарячі суперечки, також усунуло ключовий момент невизначеності на світових фінансових ринках, спровокувавши ралі ризиків на всіх ринках, водночас здійснюючи тиск на активи-прихістки, такі як золото.

Але в четвер жовтий метал знайшов дно, оскільки невизначеність все ще залишалася в грі, оскільки Трамп заявив, що обиратиме свій кабінет міністрів. Новообраний президент також пообіцяв підвищити торгові мита щодо Китаю, що може спровокувати нову торговельну війну між найбільшими економіками світу.

Очікується, що Трамп також буде проводити більш інфляційну політику під час свого терміну, що, ймовірно, сприятиме підвищенню процентних ставок і тиснутиме на недохідні активи, такі як золото.

У центрі уваги в четвер також було завершення засідання Федеральної резервної системи, на якому, як очікується, центральний банк знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів.

Але ринки були непевні щодо того, що ФРС дасть сигнал про майбутнє зниження ставок, особливо в умовах високої інфляції і президентства Трампа.

Інші дорогоцінні метали відступили в четвер. Ф'ючерси на платину впали на 0,6% до $988,40 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,9% до $31,035 за унцію, причому обидва метали також зазнали значних втрат на останніх сесіях.

Серед промислових металів, ціни на мідь зросли в четвер, дещо компенсувавши нещодавні втрати, оскільки торгові дані з Китаю показали, що імпорт міді в країну в жовтні залишився стабільним.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 1,3% до $9 444,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь зросли на 1,4% до $4,2980 за фунт. Обидва контракти знизилися в середу від 4% до 5%, оскільки ринки побоювалися посилення економічних проблем для Китаю в результаті президентства Трампа.

Китай є найбільшим світовим імпортером міді, і побоювання щодо уповільнення попиту в країні були основним фактором тиску на ціни в останні місяці.

Проте дані, опубліковані в четвер, показали, що в жовтні Китай імпортував 506 000 метричних тонн необробленої міді і мідних виробів, що на 1,1% більше, ніж в минулому році.