Долар стабільний, інші валюти під тиском перед засіданням Банку Англії та ФРС

У четвер курс долара знизився трохи нижче чотиримісячного максимуму, оскільки ринок продовжував засвоювати перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США, в той час як інвестори стежили за кількома рішеннями центральних банків, які будуть прийняті Федеральною резервною системою.

Очікується, що сьогодні ФРС знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів, і увага ринку буде зосереджена на будь-яких натяках на те, що центральний банк США може пропустити зниження ставки в грудні.

Минулого тижня жовтневий звіт по зайнятості виявився слабшим, ніж очікувалося, що викликало питання про ступінь м'якості на ринку праці, хоча ці дані були затьмарені впливом нещодавніх ураганів і страйків робітників.

Рішення ФРС було прийнято на тлі президентських виборів у США, перемога Трампа на яких викликала питання про те, чи зможе банк продовжувати знижувати ставки повільніше і більш помірними темпами.

Хоча повернення колишнього президента в Білий дім викликало «накачування ринку», «змішані почуття виникають, коли ви копаєте трохи глибше», - сказав старший ринковий аналітик Метт Сімпсон з City Index.

Американські акції на рекордних максимумах і слабша єна виглядали як «підтримка Трампа», але сильніший долар і вища прибутковість казначейських облігацій США вказують на те, що ринки закладають в ціну менш «голубину» політику ФРС в майбутньому, сказав Сімпсон.

Політика Трампа щодо обмеження нелегальної імміграції, введення нових мит, зниження податків і дерегуляції може прискорити зростання і інфляцію і обмежити здатність ФРС знижувати ставки.

Повна перемога республіканців дозволить партії внести більші законодавчі зміни і, в свою чергу, ймовірно, спровокує більші валютні рухи, хоча контроль над Палатою представників залишається під питанням.

Згідно з даними Fed Watch Tool від CME Group, ймовірність того, що ФРС знизить ставки наступного місяця, становить близько 70%, в порівнянні з 77% у вівторок.

Казначейські облігації США різко впали в середу, піднявши прибутковість до багатомісячних максимумів.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, знизився на 0,05% до 105,06 після того, як на попередній сесії зріс до найвищого рівня з 3 липня - 105,44.

Єна виросла на 0,09% до 154,5 за долар, досягнувши 154,715 на початку сесії, що є найнижчим показником по відношенню до долара США з 30 липня.

Якщо ринки почнуть очікувати меншого зниження ставок ФРС, а також «червоної зачистки» у Вашингтоні, курс долара до єни може піднятися вище 155, що може посилити усні попередження з Токіо, вважає валютний стратег Nomura Securities Джин Мотекі.

«Ми вважаємо, що ... 160 за долар/єну малоймовірно в короткостроковій перспективі».

У четвер головний валютний дипломат Японії Ацуші Мімура заявив про готовність діяти проти ослаблення єни, що стало найсильнішим попередженням уряду проти спекулянтів.

Китайський юань впав до майже тримісячного мінімуму по відношенню до долара в четвер, хоча і піднявся вище, оскільки країна опублікувала безліч торгових даних.

Офшорний юань торгувався на рівні 7,1925 юаня за долар, що приблизно на 0,18% вище.

Євро виріс на 0,06% до $1,0736 після падіння до $1,068275 в середу вперше з 27 липня, в той час як фунт стерлінгів виріс на 0,28% до $1,2915.

Після ФРС Банк Англії, ймовірно, знизить процентні ставки вдруге з 2020 року, але головне питання для інвесторів полягає в тому, чи буде це сигналом про подальші кроки після прийняття урядом бюджету, що підвищує інфляцію.

Riksbank, як очікується, знизить ставку на 50 базисних пунктів, а Norges Bank, ймовірно, залишить її без змін.

У той же час, австралійський долар виріс на 0,7% до $0,66175, в той час як ківі торгувався на рівні $0,5977, що на 0,64% вище.

Біткоїн відступив від рекордного максимуму середи в $76 499,99, знизившись приблизно на 1% до $75 200, а ефір подорожчав більш ніж на 6% до найвищої позначки з початку серпня - $2 881,16. Трамп також висловив прихильне ставлення до криптовалют.