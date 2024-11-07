Американські акції зросли до рекордних максимумів після повернення Трампа на посаду президента

Американські фондові індекси різко зросли до рекордних максимумів у середу після того, як республіканець Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, приголомшливо повернувшись через чотири роки після того, як був вигнаний з Білого дому.

Індекси Dow Industrials, S&P 500 і Nasdaq Composite завершили торги на рекордних рівнях, оскільки інвестори очікують зниження податків, дерегуляції та президента США, який не соромиться впливати на все - від фондового ринку до курсу долара, хоча нові мита можуть спричинити проблеми у вигляді зростання дефіциту та інфляції.

Перемога республіканця спричинила зростання так званих «торгів на Трампа», що призвело до різкого підвищення дохідності казначейських облігацій США, а дохідність 10-річних облігацій сягнула чотиримісячного максимуму в 4,479%. Біткойн досяг рекордного максимуму в понад 76 000 доларів, а долар був на шляху до найбільшого одноденного процентного приросту з вересня 2022 року.

Опитування свідчили про дуже напружену боротьбу, з деяким занепокоєнням, що процес може затягнутися до того, як буде оголошено переможця.

«Інвестори намагалися збільшити частину своїх ризикових активів в очікуванні результату, який здавався непередбачуваним», - сказав Марк Лускіні, головний інвестиційний стратег Janney Montgomery Scott у Філадельфії, головний інвестиційний стратег Janney Montgomery Scott.

«Очевидно, що ситуація змінилася дуже швидко і призвела до дуже ризикованого дня сьогодні, коли все, що не прив'язане до землі з точки зору циклічності або сприяння зростанню, є абсолютно успішним».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 1508,05 пунктів, або на 3,57%, до 43 729,93, S&P 500 - на 146,28 пунктів, або на 2,53%, до 5 929,04, а Nasdaq Composite - на 544,29 пунктів, або на 2,95%, до 18 983,47.

І Dow, і S&P 500 зареєстрували найбільший одноденний приріст у відсотках з листопада 2022 року. Nasdaq показав найбільший денний приріст у відсотках з лютого.

Фінансовий сектор підскочив на 6,16%, показавши найкращі результати серед 11 основних секторів S&P 500. Банки, які, як очікується, виграють від послаблення регулювання за часів Трампа, сприяли зростанню: банківський індекс S&P 500 зріс на 10,68%, що стало найбільшим денним стрибком за останні два роки.

Індекс Russell 2000 з невеликою капіталізацією зріс на 5,84%, що стало найбільшим стрибком з листопада 2022 року, до трирічного максимуму, а акції, зосереджені на внутрішньому ринку, ймовірно, виграють від пом'якшення регулювання, зниження податків та меншої залежності від імпортних тарифів. Однак зростання дохідності казначейських облігацій може зашкодити меншим компаніям, які, як правило, значною мірою покладаються на запозичення і є більш чутливими до підвищення процентних ставок.

«Це зростання процентних ставок... якщо воно не зупиниться десь на рівні 4,4%, 4,5% або близько того, і ми почнемо повторно тестувати рівень 5%, який ми бачили в жовтні минулого року, це може не тільки поставити під загрозу невеликі капітали, але й сам ринок», - сказав Лускіні.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як «вимірювач страху» Волл-стріт, впав на 4,22 пункти і закрився на шеститижневому мінімумі в 16,27.

Чутливі до зміни ставок акції ринку нерухомості, що впали на 2,64%, і комунальні послуги, що знизилися на 0,98%, були одними з небагатьох секторів, що знизилися за день, оскільки інвестори оцінювали ймовірність того, що політика Трампа прискорить інфляцію і змінить курс Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентних ставок, що було ключовим компонентом нещодавнього ралі на Волл-стріт.

Очікується, що центральний банк знизить базову процентну ставку на 25 базисних пунктів на своєму засіданні, яке завершиться в четвер. Однак трейдери почали зменшувати бети на зниження ставки в грудні і на кількість знижень, які очікуються в наступному році, згідно з даними CME's FedWatch Tool.

Акції, які розглядаються як такі, що, ймовірно, будуть добре працювати під час другого терміну Трампа, також зросли: Trump Media & Technology Group закрилася на 5,94% після волатильної сесії, в той час як Tesla підскочила на 14,75%, оскільки генеральний директор Ілон Маск підтримав кампанію Трампа з переобрання.

Значного зростання також досягли акції криптовалютних компаній, енергетичних компаній та операторів в'язниць, в той час як акції відновлюваної енергетики впали.

Ринки також спостерігали за тим, чи зможе Республіканська партія зберегти більшість у Палаті представників після отримання контролю над Сенатом США, що призведе до зменшення опозиції до програми Трампа.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,51 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі - 1,84 до 1.

Індекс S&P 500 показав 138 нових 52-тижневих максимумів і 12 нових мінімумів, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 456 нових максимумів і 115 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 18,68 мільярдів акцій, порівняно з 12,16 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.