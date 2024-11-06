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АНАЛІТИКА

Перемога Трампа може призвести до повернення паритету євро і долара: прогноз

 

Результати виборів президента США призвели до падіння курсу євро. Основна причина - це очікування, що політика обраного президента Дональда Трампа створить такі економічні умови, які змусять Європейський центральний банк знижувати ставки для підтримки європейської економіки, в той час як Федеральна резервна США триматиме ставки високими, пише Bloomberg.

Деякі великі банки та фінансові установи, такі як ABN Amro, ING, Manulife, прогнозують подальше падіння євро й очікують досягнення паритету з доларом США (тобто до співвідношення 1:1) протягом найближчих місяців, тоді як інші (Mizuho, Deutsche Bank) прогнозують падіння до $1,03-1,05 до кінця року.

Політика Трампа розглядається як така, що може посилити інфляцію в США, що змусить Федеральну резервну систему утримувати високі ставки або навіть підвищувати їх для боротьби з інфляцією.

Водночас Трамп обіцяє запровадити торгові мита, що може завдати серйозної шкоди європейській економіці, яка вже перебуває не в найкращому стані. У відповідь на це Європейський центральний банк буде змушений знижувати ставки більш агресивно, щоб стимулювати економічне зростання.

Що вищі ставки - то вища дохідність державних облігацій, а отже, такий сценарій сприятиме швидшому перетоку капіталів у доларовий простір.

"Коли ФРС підвищує ставки або тримає їх високими для боротьби з інфляцією, в той час як ЄЦБ продовжує знижувати ставки, ймовірно, прискореними темпами, ця зростаюча різниця у відсоткових ставках, ймовірно, тиснутиме на євро, можливо, аж до паритету", - сказала Жоржетта Буле з ABN Amro, яка правильно спрогнозувала попередній паритет у 2022 році.

Ринки закладають у свої прогнози зниження ставок у США на 1 процентний пункт, у єврозоні - на 1,30 процентного пункту до вересня наступного року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: прогноз, США
 

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