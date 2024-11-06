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Міжнародні резерви України в жовтні скоротилися на 6%, ЧМР на 12,2% - НБУ

 

Міжнародні резерви України в жовтні, за попередніми оцінками Національного банку України (НБУ), скоротилися на 6%, або на $2,32 млрд - до $36 млрд 578 млн.

"Динаміка міжнародних резервів у жовтні 2024 року зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні центробанку на сайті в середу.

Нацбанк вказує, що ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів і від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Водночас чисті міжнародні резерви (ЧМР), згідно зі статистикою НБУ, у жовтні скоротилися на $3,11 млрд, або на 12,2% - до $22 млрд 437 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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