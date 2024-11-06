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АНАЛІТИКА

Долар США різко зміцнюється на результатах президентських виборів у США

15:45 06.11.2024 |

Фінанси

 

Долар США різко дорожчає в середу на результатах президентських виборів у Штатах, переможцем яких став кандидат від республіканців Дональд Трамп.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара стосовно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 1,94%, ширший WSJ Dollar Index - 1,47%.

Курс євро до долара за даними на 15:20 кч знизився на 2%, до $1,0707, вартість фунта стерлінгів у парі з американською валютою знизилася на 1,4%, до $1,2858.

Під час передвиборчої кампанії 78-річний Трамп обіцяв пожвавити економіку США та покращити умови життя американців. Серед озвучених ним планів - зниження податків для бізнесу, підвищення торговельних мит, пом'якшення регуляторних обмежень, зокрема у фінансовому й нафтогазовому секторах, а також боротьба з мігрантами та підвищення доступності житла.

Експерти вважають, що реалізація анонсованих Трампом планів посилить інфляційний тиск у Штатах і змусить Федеральну резервну систему (ФРС) уповільнити темпи пом'якшення грошово-кредитної політики.

Якщо прогрес в уповільненні інфляції зупиниться, Федрезерв буде змушений послабити темпи пом'якшення політики, а в разі прискорення інфляції - повернутися до підвищення базової ставки, пише Barron's.

Чергове засідання ФРС відбудеться 6-7 листопада, експерти очікують зниження ставки американським ЦБ на 25 базисних пунктів із поточного рівня в 4,75-5% річних.

У четвер також відбудеться засідання Банку Англії. Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics експертів передбачає, що британський ЦБ також знизить ставку на 25 б. п., до 4,75%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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