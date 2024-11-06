Європейські фондові ринки здебільшого зростають, виняток становить Іспанія

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи здебільшого зростають у середу, виняток становить іспанський індикатор.

Трейдери оцінюють новини про перебіг президентських виборів у США, перемогу на яких, ймовірно, здобуде кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

За даними Market Watch і Bloomberg, Трамп уже набирає 267 голосів вибірників за необхідних для перемоги 270, кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс - 224 голосів. Fox News уже віддає Трампу 277 голосів. Сам Трамп заявив про перемогу на виборах.

Крім того, республіканці забезпечили собі більшість у Сенаті й можуть зберегти контроль над Палатою представників.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:30 кч. додав 1,41%, становив 516,72 пункту.

Британський FTSE 100 піднявся на 1,4%, німецький DAX - на 0,9%, французький CAC 40 - на 1,5%, італійський FTSE MIB - на 0,73%, іспанський IBEX 35 втрачає 1,43%.

Акції компаній аерокосмічного та оборонного секторів впевнено зростають на торгах у середу, зокрема BAE Systems (+3,1%), Hexagon AB (+3,5%), Leonardo (+1,7%), Securitas (+10,8%).

Водночас папери ВДЕ-компаній різко дешевшають у зв'язку з тим, що Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв скоротити ініціативи у сфері переходу на чистіші джерела енергії. Капіталізація Vestas Wind Systems впала на 8%, Orsted A/S - на 8,5%, RWE - на 3,5%.

Статдані, опубліковані в середу, показали різке збільшення обсягу замовлень промислових підприємств Німеччини у вересні. Показник зріс на 4,2% порівняно з попереднім місяцем, повідомило Федеральне статистичне агентство країни (Destatis). Аналітики в середньому очікували його підвищення на 1,5%, за даними Trading Economics.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні в жовтні зріс до 50 пунктів з 49,6 пункту у вересні, свідчать остаточні дані HCOB і S&P Global. Попередньо повідомлялося, що жовтневий PMI становив 49,7 пункту. Його перегляд із підвищенням до 50 пунктів означає повернення до зростання економічної активності в єврозоні.

Остаточний PMI сфери послуг єврозони в жовтні становив 51,6 пункту (попередньо - 51,2 пункту) проти 51,4 пункту у вересні.

У Німеччині та Італії зведені PMI та індикатори сфери послуг зросли минулого місяця, у Франції та Іспанії - знизилися.

Акції Marks & Spencer (M&S) додають у ціні 7,7% під час торгів у Лондоні в середу. Британська мережа універмагів збільшила доподатковий прибуток у першому фінансовому півріччі на 20%, виручку - на 6%, причому обидва показники перевершили прогнози ринку.

Вартість паперів Novo Nordisk піднялася на 7,5%. Чистий прибуток фармкомпанії в третьому кварталі зріс на 21% і виявився кращим за очікування експертів, тоді як виторг не дотягнув до прогнозу. Реалізація препаратів для лікування діабету і зниження ваги Ozempic і Wegovy підскочила на 26% і 79% відповідно.

Капіталізація Bayerische Motoren Werke AG (BMW) впала на 5,1%. Німецький автовиробник зафіксував 16-відсоткове зниження виручки в третьому кварталі 2024 року, що виявилося гіршим за прогноз ринку. Ключовий показник рентабельності BMW (маржа EBIT в автомобільному сегменті) впав до 2,3% з 9,8% роком раніше на тлі відкликання низки моделей автомобілів, а також ослаблення попиту в Китаї.