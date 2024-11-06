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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4583 грн/$1
12:36 06.11.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 6 листопада 2024 року.
|Показник
|05.11.2024
|06.11.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4244
|41.4583
|0.08
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 6 листопада- 41,4375 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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