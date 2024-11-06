Українські євробонди зростають на новинах про перемогу Трампа

Українські євробонди та ВВП-варанти відреагували зростанням на новини про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

Про це йдеться з котирувань за даними Bloomberg, які є у розпорядженні ЕП.

Так, євробонди зросли:

* З погашенням у 2029 році з купонною ставкою 1,75% на 1,72%, до 60,71 долара.

* З погашенням у 2030 році з купонною ставкою 0% на 2,79%, до 49,12 долара.

* З погашенням у 2034 році з купонною ставкою 1,75% на 3,6%, до 47,97 долара. Зі ставкою 0% - на 4,3% до 38,15 долара.

* З погашенням у 2035 році з купонною ставкою 1,75% на 3,68%, до 47,16 долара. За ставкою 0% - на 4,54%, до 50,37 долара.

* З погашенням у 2036 році з купонною ставкою 1,75% на 3,80%, до 46,63 долара. Зі ставкою 0% - на 4,44%, до 49,75 долара.

Своєю чергою, ВВП-варанти України з погашенням на 2041 рік зросли на 1,14%, до 73,44 доларів.