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Ціни на золото впали через зростання долара на тлі лідерства Трампа на достроковому голосуванні
08:49 06.11.2024 |
Ціни на золото трохи знизилися на торгах в Азії в середу під тиском стрибка курсу долара і прибутковості казначейських облігацій, оскільки дострокове голосування показало, що Дональд Трамп випереджає Камалу Харріс на президентських виборах 2024 року.
Жовтий метал все ще залишався близьким до недавніх рекордних максимумів, оскільки результати виборів усе ще небередбачувані. Але Трамп вирвався вперед у кількох ключових штатах, вигравши Північну Кароліну.
Спотове золото о 06:34 EET подешевшало на 0,2% до 2 737,27 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, знизилися на 0,1% до 2 746,10 доларів за унцію.
На ціни на золото тиснуло зміцнення долара і прибутковості, оскільки долар США піднявся до майже чотиримісячного максимуму.
Зростання долара відбулося після того, як попередній підрахунок голосів показав, що Трамп лідирує з 230 голосами виборців, в той час як Гарріс отримав 192 голоси.
Агентство Ассошіейтед Прес також повідомило, що Трамп переміг у Північній Кароліні, ключовому штаті, де будуть проходити вибори, і лідирує в інших штатах, що вагаються, в тому числі в Арізоні, Пенсильванії, Вісконсині та Мічигані.
Очікується, що Трамп буде проводити більш інфляційну політику, враховуючи його позицію щодо протекціоністської торгівлі та імміграції. Очікується, що за такого сценарію процентні ставки залишатимуться відносно вищими в довгостроковій перспективі.
Проте, оскільки підрахунок голосів у шести інших штатах, де проходили вибори, ще далекий від завершення, результат виборів все ще залишається невизначеним.
У центрі уваги цього тижня також знаходиться засідання Федеральної резервної системи, на якому, як очікується, центральний банк знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів.
Інші дорогоцінні метали продемонстрували негативну динаміку в середу: ф'ючерси на платину знизилися на 1,2% до $995,65 за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 1,1% до $32,430 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь різко впали, оскільки перспектива перемоги Трампа створила більший економічний тиск на Китай, найбільшого в світі імпортера міді.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 1,8% до $9 558,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь впали на 2,3% до $4,3585 за фунт.
Трамп пообіцяв запровадити високі торгові мита проти Китаю, провіщаючи посилення економічного тиску на країну, яка бореться зі стійкою дефляцією і тривалим спадом на ринку нерухомості.
Цього тижня в центрі уваги також засідання Всекитайських зборів народних представників, яке, як очікується, дасть більше підказок щодо планів Пекіна з фіскального стимулювання.
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