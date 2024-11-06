Акції в Азії зростають, Китай неспокійний, оскільки Трамп лідирує за результатами дострокового голосування

Більшість азіатських акцій зросли в середу, слідуючи за нічним зростанням на Волл-стріт, в той час як китайські ринки були волатильними, оскільки попередній підрахунок голосів показав, що Дональд Трамп лідирує на президентських виборах 2024 року.

Регіональні ринки наслідували нічне ралі на Волл-стріт, оскільки акції важких технологічних компаній відновилися після нещодавніх втрат, а інвестори також готувалися до довгоочікуваного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.

Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах. За даними Associated Press, станом на 05:48 EET Трамп отримав 210 голосів вибірників, тоді як Камала Гарріс - 113 голосів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite обмежили раннє зростання і торгуються у флетовому діапазоні. Гонконгський індекс Hang Seng відстав, знизившись на 2,2%.

Трамп пообіцяв запровадити високі торгові мита проти Китаю, провіщаючи посилення економічного тиску на країну, яка вже бореться зі стійкою дефляцією і тривалим спадом на ринку нерухомості. Очікується, що китайські ринки також зазнають більших втрат у разі перемоги Трампа.

У центрі уваги цього тижня також було засідання Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників, вищого політичного органу країни.

Очікується, що ВЗНП окреслить плани щодо збільшення бюджетних витрат, причому аналітики очікують щонайменше 10 трильйонів юанів (1,4 трильйона доларів США) нових витрат протягом наступних років.

Плани щодо збільшення бюджетних видатків з'явилися після того, як низка заходів монетарного стимулювання за останні два роки не принесла значних результатів.

Аналітики JPMorgan також зазначили в нещодавній записці, що перемога Трампа на виборах 2024 року може призвести до того, що Пекін розблокує ще більше фіскальних стимулів, враховуючи, що Трамп погрожував запровадити високі торгові мита проти країни.

Японський Nikkei 225 показав найкращі результати в Азії в середу, піднявшись на 1,8%, а індекс TOPIX додав 1,4%.

Зростання в Японії відбулося в основному за рахунок експортно-орієнтованих акцій, оскільки єна різко ослабла по відношенню до долара, оскільки інвестори готувалися до результатів виборів в США.

Сильніші акції технологічних компаній також сприяли зростанню Nikkei, оскільки вони відслідковували нічне ралі своїх американських аналогів.

Дані індексу менеджерів із закупівель також дали деякі позитивні сигнали, оскільки дані по сектору послуг показали менше скорочення, ніж спочатку очікувалось, в жовтні.

Азійські ринки були переважно позитивними, оскільки основна увага була зосереджена на результатах виборів у США. Інвестори сподівалися на швидке завершення виборів, що, як очікується, усуне головну причину невизначеності на ринках.

Австралійський ASX 200 виріс на 1%, а південнокорейський KOSPI додав 0,1%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у флеті після того, як у вівторок індекс відскочив від більш ніж чотиримісячного мінімуму.

Цього тижня в центрі уваги також було засідання Федеральної резервної системи США, на якому, як очікується, центральний банк знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів.