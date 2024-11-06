Фінансові новини
- |
- 06.11.24
- |
- 10:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар зростає, біткоїн досягає рекордного максимуму, оскільки перші результати голосування в США підтримують «торги на Трампа»
08:13 06.11.2024 |
У середу долар значно виріс, а біткойн підскочив до історичного максимуму, оскільки інвестори повернулися до так званих «торгів на Трампа» з першими результатами надзвичайно близьких президентських виборів у США.
Згідно з даними Edison Research, у ключовому штаті Джорджія республіканець Дональд Трамп поки що випереджає демократа Камалу Харріс після підрахунку більше половини бюлетенів.
Однак, оскільки підрахунок голосів по всій країні все ще перебуває на ранній стадії, можуть пройти години або навіть дні, перш ніж стануть відомі остаточні результати.
Індекс долара - який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних валют, включаючи євро та ієну, станом на 03:11 за Гринвічем, піднявся на 1,42% до 104,84 .
Аналітики вважають митну та імміграційну політику Трампа інфляційною, що підтримує курс долара.
Біткоїн піднявся на 8,54% до рекордних $75 060. Трамп вважається більш активним прихильником криптовалют, ніж Гарріс.
«Ринок, схоже, реагує на сильні результати Трампа в Джорджії, але поки не почнуть надходити результати з більш урбаністичних передмість, результат залишається невизначеним», - сказав Джеймс Кніветон, старший корпоративний форекс-дилер в Convera.
«Долар США відновив багато втрачених за останній час позицій, - сказав він. «Ризикові валюти, такі як австралійський долар, які зросли напередодні передвиборчої гонки, відкочуються назад, оскільки Трамп здобув кілька перших перемог».
Австралієць подешевшав на 1,4% до $0,65445.
Євро впав на 1,54% до $1,0760, а долар додав 1,64% до 154,035 ієни.
Хоча підрахунок голосів ще на ранній стадії, результати поки що відповідають очікуванням, і очікується підрахунок у сімох штатах, що вагаються.
Американська валюта підскочила на 2,9% до 20,6767 мексиканського песо. На офшорних торгах вона зросла на 0,93% до 7,1644 юаня. Мексика і Китай є одними з країн, які найбільше постраждають від тарифів Трампа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп перемагає на виборах у США
|Pеспубліканці повертають контроль над Сенатом
|Зеленський не підпише законопроєкт про обмеження зберігання дров
|Між ЗСУ та солдатами КНДР сталося перше боєзіткнення, - Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото впали через зростання долара на тлі лідерства Трампа на достроковому голосуванні
|Акції в Азії зростають, Китай неспокійний, оскільки Трамп лідирує за результатами дострокового голосування
|Долар зростає, біткоїн досягає рекордного максимуму, оскільки перші результати голосування в США підтримують «торги на Трампа»
|Американські акції підскочили в день виборів, оскільки інвестори очікують на результати
|Мінфін зміг знизити ставку бенчмарк-ОВДП на 1 в.п. завдяки високому попиту
|Заступник голови ОП Мудра змінила Шурму в комісії з відбору незалежних членів наглядових рад держбанків
Бізнес
|США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай
|Прорив в літій-іонних акумуляторах: збереження 98% ємності після 500 циклів, нижча вартість та підвищена термостійкість
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах
|Після звернення Мінцифри Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші інстаграм-блогерів
|Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?