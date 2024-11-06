Американські акції підскочили в день виборів, оскільки інвестори очікують на результати

Американські акції у вівторок різко зросли в ході широкого ралі після того, як дані свідчили про міцну економіку, але інвестори підготувалися до волатильної торгівлі цього тижня, оскільки йшло голосування на надзвичайно напружених президентських виборах в США.

Інститут управління поставками повідомив, що його індекс менеджерів із закупівель в невиробничому секторі, який відображає сектор послуг, минулого місяця прискорився до 56,0, що є найвищим показником з серпня 2022 року, з 54,9 попереднього місяця і перевищив 53,8, які очікували економісти, опитані агентством Reuters.

Результати виборів можуть бути визначені через кілька днів, оскільки останні опитування показали, що перегони між республіканцем Дональдом Трампом і демократом Камалою Гарріс, які впливали на ринки в останні місяці, були надто близькими до завершення.

У вівторок шанси колишнього президента покращилися на ринках ставок, які багато інвесторів розглядають як індикатори виборів.

«Ринок продовжує намагатися оцінити, яким буде результат цих виборів, - сказав Роб Хаворт, старший інвестиційний стратег U.S. Bank Wealth Management в Сіетлі.

«Це було дуже складно, і ... ми перебували в обмеженому ціновому діапазоні, тому те, що насправді рухає нами, - це маржинальне позиціонування для того чи іншого результату».

«І ринок облігацій, і ринок акцій також розглядають Конгрес як важливий», - додав він. «Більшість базових сценаріїв передбачають розділений уряд, але ці вибори настільки близькі, що ми можемо отримати будь-який результат. У цьому і полягає виклик».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 427,28 пунктів, або на 1,02%, до 42 221,88, S&P 500 - на 70,07 пунктів, або на 1,23%, до 5 782,76, а Nasdaq Composite - на 259,19 пунктів, або на 1,43%, до 18 439,17.

Волатильність була більш вираженою на ринках державного боргу та валютних ринках. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла більш ніж на 10 базисних пунктів до максимуму в 4,366% перед тим, як розпродати прибуток на активному аукціоні, і востаннє знизилась на 2 базисних пункти протягом дня.

Фондові ринки уникнули волатильності понеділка через очікування м'якої посадки економіки, підкріпленої корпоративними прибутками, зниженням відсоткових ставок та стійким ринком праці.

Інші економічні дані у вівторок показали, що у вересні дефіцит торгового балансу досяг 2,5 річного максимуму, оскільки внутрішній попит притягує імпорт, а побоювання щодо підвищення мит за президентства Трампа призвели до того, що бізнес почав активно імпортувати товари з-за кордону.

Тим не менш, індекс волатильності CBOE, також відомий як «індикатор страху» Волл-стріт, закрився на рівні 20,49, що вище його довгострокового середнього значення 19,46, хоча він знизився з майже двомісячного максимуму, досягнутого минулого тижня на позначці 23,42.

Промисловість, що зросла на 1,67%, та споживчі товари, що зросли на 1,83%, привели сектори S&P 500 до зростання і були серед п'яти секторів, що зросли щонайменше на 1,3% за підсумками сесії.

Інвестори також слідкують за виборами до Конгресу, які визначать баланс сил у Вашингтоні. Багато аналітиків прогнозують розкол уряду, що обмежить можливості президента проводити значні політичні зміни.

Акції, які розглядаються як індикатори перемоги колишнього президента, зазнали значних коливань: Trump Media & Technology Group зросла на 18,64% і впала на 8,42%, а також неодноразово зупинялася через волатильність. Її акції в кінцевому підсумку закрилися зниженням на 1,16% за підсумками сесії.

Акції криптовалют зросли разом з біткоїном, причому криптовалюта зросла приблизно на 3%, оскільки Трамп позиціонував себе як союзник цього сектору.

Акції Palantir зросли на 23,47% до рекордних $51,13 після того, як компанія з аналізу даних втретє підвищила свій річний прогноз доходів.

Федеральна резервна система США оголосить свою останню заяву щодо монетарної політики в четвер. Ринки майже повністю врахували зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів, але перспективи подальшого пом'якшення є менш визначеними, враховуючи силу американської економіки.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 4,44 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі (Nasdaq) - 2,67 до 1.

Індекс S&P 500 досяг 23 нових 52-тижневих максимумів і семи нових мінімумів, а Nasdaq Composite зафіксував 110 нових максимумів і 104 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,64 млрд. акцій, порівняно з 11,77 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.