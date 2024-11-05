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Долар дешевшає до євро і фунта в день президентських виборів у США
14:44 05.11.2024 |
Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, стабільний у парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.
Увага трейдерів спрямована на президентські вибори, що відбуваються в США, результат яких може мати серйозні наслідки для світових фінансових ринків, зокрема й валютного, пише Financial Times.
Євро найбільш вразливий до потенційної перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа, з урахуванням загрози запровадження додаткових мит для товарів з ЄС, зазначає аналітик Swissquote Іпек Езкардешкая.
Пара євро/долар за даними на 14:00 EET у вівторок торгується на рівні $1,0902 порівняно з $1,0879 на закриття попередньої сесії. Перемога на виборах кандидатки від демократів Камали Гарріс може призвести до підйому курсу євро вище позначки в $1,1, вважає Езкардешкая, думку якої наводить The Wall Street Journal.
Пізніше цього тижня - 6-7 листопада - відбудеться чергове засідання Федеральної резервної системи (ФРС). На 7 листопада також заплановано засідання Банку Англії.
Експерти, опитані Trading Economics, у середньому очікують, що і ФРС, і британський ЦБ, опустять базові процентні ставки на 25 базисних пунктів.
Курс фунта стерлінгів піднявся під час торгів до $1,2992 проти $1,2958 напередодні.
Фунт може зміцнитися, якщо Банк Англії опустить ставку в четвер, як і очікується, але дасть зрозуміти, що має намір проявити обережність у плані подальшого пом'якшення політики, йдеться в огляді експертів Validus Risk Management.
Пара долар/єна у вівторок торгується на рівні 152,15 єни проти 153,13 єни на закриття попередньої сесії.
Курс долара в парі з офшорним юанем опустився до 7,1036 юаня з 7,1113 юаня напередодні.
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