Долар дешевшає до євро і фунта в день президентських виборів у США

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, стабільний у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.

Увага трейдерів спрямована на президентські вибори, що відбуваються в США, результат яких може мати серйозні наслідки для світових фінансових ринків, зокрема й валютного, пише Financial Times.

Євро найбільш вразливий до потенційної перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа, з урахуванням загрози запровадження додаткових мит для товарів з ЄС, зазначає аналітик Swissquote Іпек Езкардешкая.

Пара євро/долар за даними на 14:00 EET у вівторок торгується на рівні $1,0902 порівняно з $1,0879 на закриття попередньої сесії. Перемога на виборах кандидатки від демократів Камали Гарріс може призвести до підйому курсу євро вище позначки в $1,1, вважає Езкардешкая, думку якої наводить The Wall Street Journal.

Пізніше цього тижня - 6-7 листопада - відбудеться чергове засідання Федеральної резервної системи (ФРС). На 7 листопада також заплановано засідання Банку Англії.

Експерти, опитані Trading Economics, у середньому очікують, що і ФРС, і британський ЦБ, опустять базові процентні ставки на 25 базисних пунктів.

Курс фунта стерлінгів піднявся під час торгів до $1,2992 проти $1,2958 напередодні.

Фунт може зміцнитися, якщо Банк Англії опустить ставку в четвер, як і очікується, але дасть зрозуміти, що має намір проявити обережність у плані подальшого пом'якшення політики, йдеться в огляді експертів Validus Risk Management.

Пара долар/єна у вівторок торгується на рівні 152,15 єни проти 153,13 єни на закриття попередньої сесії.

Курс долара в парі з офшорним юанем опустився до 7,1036 юаня з 7,1113 юаня напередодні.