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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4244грн/$1
12:52 05.11.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 5 листопада 2024 року.
|Показник
|04.11.2024
|05.11.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3713
|41.4244
|0.13
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 5 листопада- 41,3954 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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