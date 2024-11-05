Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські акції зростають, індекси Британії, ФРН та Франції додають 0,3%

12:49 05.11.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у вівторок, інвестори оцінюють статдані та новини компаній.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11.32 EET піднявся на 0,21% - до 510,28 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,32%, німецький DAX - 0,3%, французький CAC 40 - 0,28%, італійський FTSE MIB - 0,38%, іспанський IBEX 35 - 0,26%.

Промислове виробництво у Франції у вересні скоротилося на 0,9%, порівняно з попереднім місяцем, повідомило Національне статистичне управління Insee. Це перший спад із травня.

Ринок в середньому очікував зниження на 0,7% позаминулого місяця, за даними Trading Economics. У серпні обсяг промвиробництва зріс на переглянуті вниз 1,1%.

Кількість безробітних в Іспанії в жовтні підвищилася на 26,769 тис., або 1% порівняно з вереснем і склала 2,602 млн, за даними уряду. Це мінімальний жовтневий приріст з 2006 року (без урахування пандемійних 2021-2022 рр.), але аналітики прогнозували ще скромніші 26,5 тис.

Акції Uniper дорожчають на 1,1%. Німецька енергетична компанія підтвердила річні прогнози прибутку та EBITDA без урахування разових факторів, незважаючи на різке зниження цих показників у січні-вересні.

Ринкова вартість Associated British Foods зростає на 2,8%. Британський виробник і рітейлер продуктів харчування минулого фінансового року, який завершився 14 вересня, наростив виручку на 2% - до 20,07 млрд фунтів стерлінгів ($26,05 млрд). Скоригований операційний прибуток підскочив на 32% і склав 2 млрд фунтів.

Після нафтовими котируваннями збільшується капіталізація гігантів сектора, включаючи BP plc (+0,6%), Shell (+0,4%) і TotalEnergies (+0,1%).

Поштово-логістична DHL Group (раніше - Deutsche Post DHL Group) у третьому кварталі знизила чистий прибуток на 6,9%. Її папери дешевшають на 2,8%.

Ціна акцій Fraport знижується на 2,6%, незважаючи на покращення основних фінансових показників оператора аеропортів за дев'ять місяців року.

Ще один німецький емітент - онлайн-рітейлер Zalando - скорочує капіталізацію на 1,5%. Компанія збільшила виторг у минулому кварталі на 5% - до 2,39 млрд євро, але середня кількість замовлень у розрахунку на покупця знизилася.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3954
  0,1063
 0,26
EUR
 1
 45,1417
  0,1737
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0523  0,05 0,12 41,6892  0,06 0,15
EUR 44,7615  0,10 0,22 45,5173  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,02 0,05 41,4350  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес