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Європейські акції зростають, індекси Британії, ФРН та Франції додають 0,3%
12:49 05.11.2024 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у вівторок, інвестори оцінюють статдані та новини компаній.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11.32 EET піднявся на 0,21% - до 510,28 пункту.
Британський FTSE 100 додає 0,32%, німецький DAX - 0,3%, французький CAC 40 - 0,28%, італійський FTSE MIB - 0,38%, іспанський IBEX 35 - 0,26%.
Промислове виробництво у Франції у вересні скоротилося на 0,9%, порівняно з попереднім місяцем, повідомило Національне статистичне управління Insee. Це перший спад із травня.
Ринок в середньому очікував зниження на 0,7% позаминулого місяця, за даними Trading Economics. У серпні обсяг промвиробництва зріс на переглянуті вниз 1,1%.
Кількість безробітних в Іспанії в жовтні підвищилася на 26,769 тис., або 1% порівняно з вереснем і склала 2,602 млн, за даними уряду. Це мінімальний жовтневий приріст з 2006 року (без урахування пандемійних 2021-2022 рр.), але аналітики прогнозували ще скромніші 26,5 тис.
Акції Uniper дорожчають на 1,1%. Німецька енергетична компанія підтвердила річні прогнози прибутку та EBITDA без урахування разових факторів, незважаючи на різке зниження цих показників у січні-вересні.
Ринкова вартість Associated British Foods зростає на 2,8%. Британський виробник і рітейлер продуктів харчування минулого фінансового року, який завершився 14 вересня, наростив виручку на 2% - до 20,07 млрд фунтів стерлінгів ($26,05 млрд). Скоригований операційний прибуток підскочив на 32% і склав 2 млрд фунтів.
Після нафтовими котируваннями збільшується капіталізація гігантів сектора, включаючи BP plc (+0,6%), Shell (+0,4%) і TotalEnergies (+0,1%).
Поштово-логістична DHL Group (раніше - Deutsche Post DHL Group) у третьому кварталі знизила чистий прибуток на 6,9%. Її папери дешевшають на 2,8%.
Ціна акцій Fraport знижується на 2,6%, незважаючи на покращення основних фінансових показників оператора аеропортів за дев'ять місяців року.
Ще один німецький емітент - онлайн-рітейлер Zalando - скорочує капіталізацію на 1,5%. Компанія збільшила виторг у минулому кварталі на 5% - до 2,39 млрд євро, але середня кількість замовлень у розрахунку на покупця знизилася.
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