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НБУ варто зберегти поточну процентну політику або посилити її - МВФ
Національному банку України (НБУ) варто зберегти поточну відсоткову політику, або ж розглянути питання про її посилення, з огляду на активне зростання інфляції, вважає заступник голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард.
"Якщо ви пам'ятаєте, голова НБУ та його заступник нещодавно згадували, що приблизно рік тому вони думали про темпи пом'якшення монетарної політики. Зараз, з огляду на нові показники інфляції, є набагато менше можливостей для розгляду питання про пом'якшення, більш доцільно розглядати питання про збереження політики або потенційне посилення її жорсткості", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у Вашингтоні.
За словами Лессарда, в системі присутня значна ліквідність і, з огляду на факт зростання реальної заробітної плати на близько 20% у річному вимірі "не дивно, що інфляція також рухається вгору".
"НБУ має мандат цінової стабільності, тому вони не можуть просто продовжувати виконувати план, який мали пів року тому. Та вони й не зможуть. Це центральний банк з великим потенціалом і гарним керівництвом, вони мають показники в режимі реального часу і можуть адаптувати свою монетарну політику до поточних умов, вони керуються даними", - додав він.
Лессард звернув увагу, що НБУ нещодавно вже оновив основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу.
На його думку, Нацбанку, Міністерству фінансів і українському суспільству доведеться адаптуватися до реалій більш тривалої війни. "І я думаю, що частково ця нова реальність проявилася за останні кілька місяців. Ви бачили дані, як і всі інші. Інфляція зростає, вона трохи вища, ніж спочатку прогнозував НБУ. Частково це пов'язано з дуже вузьким ринком праці, який підштовхує до зростання заробітних плат, і ефектом бази порівняння", - пояснив Лессард.
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