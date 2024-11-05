Ціни на золото стабільні на тлі невизначеності з виборами

Ціни на золото незначно змінилися на азіатських торгах у вівторок, стабілізувавшись після нещодавніх втрат, оскільки очікування напружених президентських виборів в США і засідання Федеральної резервної системи тримали трейдерів в напрузі.

Минулого тижня жовтий метал зазнав деякої фіксації прибутку, особливо після того, як дані показали ознаки стійкості американської економіки, що підірвало бети на більш глибоке зниження процентних ставок ФРС.

Але злитки все ще залишаються в полі зору рекордних максимумів, досягнутих у жовтні, і будь-яке посилення політичної невизначеності, ймовірно, призведе до відновлення попиту на безпечний притулок.

Спотове золото о 06:27 EET не змінилося на рівні $2 736,26 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, стабілізувалися на рівні $2 744,95 за унцію.

Спотові ціни на золото все ще залишаються близькими до рекордного максимуму в $2 790,41 за унцію, досягнутого в жовтні, оскільки попит на жовтий метал як на актив-прихісток зберігається, незважаючи на нещодавні втрати.

Дональд Трамп і Камала Гарріс ведуть напружену боротьбу на президентських виборах, як показали нещодавні опитування, причому основна увага приділяється семи штатам, які, ймовірно, визначатимуть хід виборів.

Голосування почнеться пізніше у вівторок.

На ціни на золото і більш широкі метали тиснула деяка стійкість долара, який відновився після недавніх втрат, оскільки увага також була прикута до засідання Федеральної резервної системи США на цьому тижні.

Очікується, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів, що є меншим зниженням, ніж 50 б.п. у вересні. Але за його прогнозами щодо подальшого зниження ставок будуть уважно стежити, особливо з огляду на те, що останні дані свідчать про зміцнення економіки США і повільну інфляцію.

Але дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі, опубліковані в п'ятницю, також показали деяке охолодження на ринку праці - тенденція, яка дає ФРС більше стимулів для подальшого зниження ставок.

Зниження ставок є добрим знаком для ринків металів, оскільки воно зменшує альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Серед інших дорогоцінних металів, ф'ючерси на платину стабілізувались на рівні $991,65 за унцію, а ф'ючерси на срібло не змінились і склали $32,595 за унцію.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,7% до $9 748,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь зросли на 0,8% до $4,4663 за фунт.

Червоний метал був підтриманий очікуванням нових сигналів щодо стимулювання в Китаї, найбільшому імпортері міді, оскільки Національний народний комітет розпочав чотириденне засідання в понеділок.

Очікується, що на ньому будуть викладені плани щодо посилення фіскальних стимулів.