Долар впав у день виборів після того, як «торгівля Трампа» завершилася

Долар почав вівторок в обороні, оскільки трейдери вирівняли позиції в день президентських виборів в США, після того, як останні опитування похитнули деякі ринкові ставки на перемогу республіканця Дональда Трампа.

Коефіцієнти демократки Камали Гарріс також покращилися на сайтах передвиборчих азартних ігор, і вона має невелику перевагу на PredictIt, хоча Polymarket продовжує вважати Трампа фаворитом.

Протягом останніх тижнів фінансові ринки та деякі букмекерські платформи сильно схилялися на користь перемоги Трампа, чию тарифну та імміграційну політику аналітики вважають інфляційною, що призвело до зростання прибутковості казначейських облігацій США та підвищення курсу долара.

Однак за одну ніч американська валюта впала на 0,76% по відношенню до євро до тритижневого мінімуму після того, як опитування громадської думки, проведене на вихідних, показало, що Гарріс несподівано лідирує в Айові, традиційному оплоті республіканців. Загалом, опитування продовжують демонструвати напружену боротьбу.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних валют, включаючи євро, станом на 05:49 EET не змінився і склав 103,91 після падіння до 103,67 в понеділок, вперше з 21 жовтня. Минулого тижня він піднявся до найвищого рівня з кінця липня - 104,63.

Курс євро майже не змінився і склав $1,0877 після того, як на попередній сесії він піднявся до $1,09145 вперше з 15 жовтня.

По відношенню до єни долар торгувався на рівні 152,365 після падіння до 151,54 за ніч, що є тижневим мінімумом.

«Ми вважаємо, що фінансові ринки зараз налаштовані на перемогу Гарріс, - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

«Тому долар США може помірно впасти на 1-2% цього тижня, якщо переможе віце-президент Гарріс, і суттєво піднятися, якщо переможе (колишній) президент Трамп», - сказала вона. «Будь-які затримки та/або суперечки щодо підрахунку голосів також можуть додати до волатильності валюти цього тижня».

Переможець може бути невідомий протягом декількох днів після голосування у вівторок, хоча Трамп вже дав зрозуміти, що він спробує боротися з будь-якою поразкою, як він це зробив у 2020 році.

Біткойн додав 1,6% до приблизно $68 140 після падіння до тижневого мінімуму в $66 776,19 за ніч. Аналітики вважають, що Трамп буде проводити більш сприятливу політику щодо криптовалют, ніж Гарріс.

«Хоча ваші припущення про те, хто переможе, нічим не відрізняються від наших, ми впевнені в тих сценаріях, які ми нещодавно виклали: Коротше кажучи, перемога Трампа або «червона хвиля» є «бугаєвою» для долара США; «синя хвиля» обвалить долар», - зазначають аналітики TD Securities. «Десь посередині лежить перемога Харріса».

«Ми не вважаємо, що Гарріс обов'язково погано вплине на долар США в середньостроковій перспективі», - зазначили вони. «Харріс просто зміщує фокус назад на макроекономіку, в той час як Трамп змінює ринковий наратив навколо політики».

Очікується, що в четвер Федеральна резервна система знизить ставки на 25 базисних пунктів. Ринки зосередяться на будь-яких натяках на те, що центральний банк США може пропустити зниження ставки в грудні, після того як щомісячний звіт про зайнятість минулого тижня показав, що роботодавці додали набагато менше робочих місць, ніж очікували економісти в жовтні, що поставило під сумнів ступінь м'якості на ринку праці.

Також у четвер Банк Англії, як очікується, знизить ставки на 25 базисних пунктів, в той час як Ріксбанк - на 50 базисних пунктів, а Норгес Банк, як очікується, залишить політику без змін.

Резервний банк Австралії у вівторок, як і очікувалось, залишив політику без змін, зберігши в своїй заяві формулювання, що «політика повинна бути достатньо обмежувальною до тих пір, поки Правління не буде впевнене, що інфляція стабільно рухається в напрямку цільового діапазону».

Трейдери ще не повністю врахували зниження ставки на чверть пункту до травневого засідання.

Австралійський долар майже не змінився і склав $0,6589, зупинившись недалеко від мінімуму минулого тижня в $0,6537, найслабшого рівня з 8 серпня.