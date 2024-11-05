Індекси Волл-стріт знизилися на тлі невизначеності навколо виборів у США

Американські акції закрилися в понеділок трохи нижче після неспокійної сесії, оскільки інвестори готувалися до вирішального тижня, коли американці обиратимуть нового президента, а Федеральна резервна система оголосить свою політичну заяву.

Кандидати в президенти Дональд Трамп і Камала Харріс боролися за перевагу в останній повний день перегонів, які, згідно з опитуваннями, йдуть дуже близько. На визначення переможця можуть піти дні.

Деякі з так званих «угод Трампа» розгорнулися після того, як нещодавнє опитування показало, що Гарріс, віце-президент від Демократичної партії, лідирує в Айові, що спричинило падіння курсу долара США, прибутковості казначейських облігацій.

У світлі опитування в Айові шанси Гарріса на перемогу над колишнім президентом-республіканцем покращилися на кількох букмекерських сайтах, які багато учасників ринку розглядають як передвиборчі індикатори.

«Оскільки нам доведеться чекати принаймні до четверга, щоб з'ясувати, хто переміг, на жаль, це буде досить волатильний тиждень», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research в Нью-Йорку.

«Звіти надходять добрі, ФРС, як і раніше, ймовірно, знизить процентні ставки, єдина справжня невизначеність - це вибори, і ми сподіваємося, що вони будуть завершені раніше, ніж пізніше, і інвестори зможуть повернутися до інвестування».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 257,59 пунктів, або 0,61%, до 41 794,60, S&P 500 - на 16,11 пунктів, або 0,28%, до 5 712,69, а Nasdaq Composite - на 59,93 пунктів, або 0,33%, до 18 179,98.

Базова 10-річна казначейська облігація востаннє знизилась на 6,4 базисних пункти (б.п.) до 4,299%, після того, як спочатку впала на цілих 10 б.п. Волатильна торгівля очікувалась до тих пір, поки не будуть визначені результати виборів і інвестори не матимуть більш чіткого уявлення про політику уряду. Дохідність 10-річних облігацій падала п'ять місяців поспіль, перш ніж у жовтні зросла приблизно на 48 б.п.

Індекс Russell 2000 виріс на 0,4%, оскільки падіння доходності підтримало акції з малою капіталізацією, які, як вважається, мають більше шансів виграти від зниження ставок.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як «вимірювач страху» Волл-стріт, виріс до 21,94 і залишився вище свого довгострокового середнього значення 19,46, оскільки він тримався близько до майже двомісячного максимуму, досягнутого минулого тижня на позначці 23,42.

Інвестори в основному розраховували на зниження процентної ставки ФРС на 25 б.п. під час оголошення політики в четвер, при цьому FedWatch Tool від CME показує, що ринки оцінюють ймовірність зниження ставки в 98%, і лише 2% ймовірності того, що центральний банк залишить ставки без змін.

Найбільше серед 11 основних секторів S&P виріс сектор енергетики, на 1,87%, оскільки ціни на нафту зросли після того, як ОПЕК+ вирішила відкласти плани по збільшенню видобутку нафти.

Важковаговий виробник чіпів Nvidia виріс на 0,48%. У п'ятницю S&P Dow Jones Indices заявила, що компанія замінить Intel в індексі Dow Jones Industrial Average. Акції Intel впали на 2,93%, що посилило тиск на Dow.

Готельний оператор Marriott International втратив 1,59% після зниження прогнозу прибутку на 2024 рік через слабкий внутрішній попит на подорожі в США і Китаї.

Акції Constellation Energy показали найгірші результати в S&P 500, впавши на 12,46%. У п'ятницю Федеральна комісія з регулювання енергетики відхилила угоду про збільшення потужності дата-центру Amazon, підключеного безпосередньо до атомної електростанції Talen Energy в Пенсільванії. Це рішення негативно вплинуло на сектор комунальних послуг (SPLRCU), який впав на 1,21%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,37 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - 1,01 до 1.

Індекс S&P 500 показав 10 нових 52-тижневих максимумів і чотири нових мінімуми, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 66 нових максимумів і 128 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,31 млрд. акцій, порівняно з 11,71 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.