Фінансові новини
- |
- 05.11.24
- |
- 01:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Цьогоріч бізнес отримав пільгових кредитів майже на 76 мільярдів
Від початку 2024 року за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" українські підприємці отримали 20 325 пільгових кредитів на загальну суму 75,9 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Укрінформ.
«З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 20 325 кредитів на 75,9 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 15 340 кредитів на 39,4 млрд грн», - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що за минулий тиждень за програмою видано 768 кредитів на 2,7 млрд грн.
За час дії воєнного стану в Україні підприємці отримали 64 467 кредитів на 253,2 млрд грн. Станом на 4 листопада цього року найбільше коштів спрямовано на фінансування оборотного капіталу - 65,89 млрд грн, антивоєнні цілі - 57,55 млрд грн та на кредитування сільськогосподарських виробників - 40,1 млрд грн.
Загалом із моменту старту програми Доступні кредити 5-7-9%» підписано 99 289 кредитних договорів на 342,8 млрд грн.
Як повідомляв Укрінформ, уряд дав старт програмі "Доступні кредити 5-7-9%" у лютому 2020 року.
Кабінет міністрів 8 жовтня 2024 року вніс зміни до порядків надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва. Зокрема, за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» збільшено до 31 грудня 2026 року термін можливої пролонгації кредиту, виданого на фінансування оборотного капіталу суб'єктів господарювання, виробничі потужності яких станом на 24 лютого 2022 року розміщено на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих РФ територіях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
|Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту
|Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER
|Бельгійська THALES має намір налагодити з Україною спільне виробництва ракет для протидії БПЛА - Сметанін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін повернув на два тижні на аукціони бенчмарк-ОВДП і додав два нові випуски військових облігацій
|Українці збільшили купівлю доларів у банках до максимуму за 12 років
|Цьогоріч бізнес отримав пільгових кредитів майже на 76 мільярдів
|Україна у жовтні експортувала товарів на рекордні $3,8 мільярда
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3713 грн/$1
|У МВФ вважають неефективним і таким, що підриває довіру до політики, повторне введення 50% податку на прибуток банків
Бізнес
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?
|OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик
|Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік
|ЄС розпочав розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu
|Сидіння для унітазу TrueLoo зі штучним інтелектом, яке сканує відходи, стало одним з найкращих винаходів 2024 року
|Google використовує штучний інтелект для написання 25% свого нового коду