Цьогоріч бізнес отримав пільгових кредитів майже на 76 мільярдів

Від початку 2024 року за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" українські підприємці отримали 20 325 пільгових кредитів на загальну суму 75,9 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Укрінформ.

«З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 20 325 кредитів на 75,9 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 15 340 кредитів на 39,4 млрд грн», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулий тиждень за програмою видано 768 кредитів на 2,7 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні підприємці отримали 64 467 кредитів на 253,2 млрд грн. Станом на 4 листопада цього року найбільше коштів спрямовано на фінансування оборотного капіталу - 65,89 млрд грн, антивоєнні цілі - 57,55 млрд грн та на кредитування сільськогосподарських виробників - 40,1 млрд грн.

Загалом із моменту старту програми Доступні кредити 5-7-9%» підписано 99 289 кредитних договорів на 342,8 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, уряд дав старт програмі "Доступні кредити 5-7-9%" у лютому 2020 року.

Кабінет міністрів 8 жовтня 2024 року вніс зміни до порядків надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва. Зокрема, за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» збільшено до 31 грудня 2026 року термін можливої пролонгації кредиту, виданого на фінансування оборотного капіталу суб'єктів господарювання, виробничі потужності яких станом на 24 лютого 2022 року розміщено на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих РФ територіях.