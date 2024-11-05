Україна у жовтні експортувала товарів на рекордні $3,8 мільярда

Експорт товарів з України у жовтні сягнув понад 3,8 млрд дол. США, що є рекордом у грошовому еквіваленті за увесь 2024 рік.

Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"У жовтні український експорт у грошовому еквіваленті став рекордним за увесь 2024 рік. Україна експортувала товарів за місяць на понад $3,8 млрд - на 18,7% більше, аніж у вересні поточного року" - повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Експорт морським транспортом у жовтні зріс на 28,2% у грошовому еквіваленті та на 37,1% - у вазі.

Міністр економіки зауважила, що суттєве зростання експорту у жовтні стало можливим завдяки збільшенню постачання агропродукції.

"Так, експорт агропродукції зріс у жовтні по вартості на 32,3%, а у вазі - на 33,8%. Це дозволило збільшити фізичні обсяги експорту до рівня 10,9 млн тонн, що на 26,2% більше, ніж у вересні цього року", - зазначила Свириденко.

Серед найбільших експортних позицій у жовтні: соняшникова, сафлорова та бавовняна олія на $447,2 млн, кукурудза на $363,6 млн, пшениця на $318,2 млн, соєві боби на $260 млн, насіння ріпаку на $239,2 млн, залізна руда та концентрати на $166,8 млн.

Основними торговельними партнерами України стали Польща, Німеччина, Іспанія, Італія та Туреччина. У жовтні експорт до країн ЄС склав $2,38 млрд, що на 15,8% більше порівняно з вереснем.

Загалом від початку 2024 року, за оперативними даними, експорт товарів сягнув майже $34,6 млрд.

Свириденко зауважила, що цьогорічний експорт може перевищити показник 2023 року, який становив $36,2 млрд.