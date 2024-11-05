ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.11.24

"Скажу, що у цьому напрямі рухається і держава, і, нарешті, приватний сектор. І це було розумне рішення зняти монополію на ракетну галузь. Тому я думаю, що свої ракети вже такі, скажімо, крилаті й балістичні, ми матимемо до середини 2025-го", - Олексій Петров.