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Ціни на золото зростають на тлі виборів, засідання ФРС в центрі уваги
08:14 04.11.2024 |
Ціни на золото зросли на торгах в Азії в понеділок, залишаючись на межі рекордних максимумів, оскільки очікування напружених президентських виборів і майбутнього засідання Федеральної резервної системи США підтримували високий попит на цей метал.
Жовтий метал також підтримувався слабкістю долара після того, як минулого тижня були опубліковані значно м'якші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які посилили аргументацію на користь подальшого зниження процентної ставки ФРС.
Проте жовтий метал продовжував падати з нещодавніх рекордних максимумів, що було спричинено переважно фіксацією прибутку наприкінці жовтня.
Спотове золото о 06:56 EET подорожчало на 0,2% до $2 741,31 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, стабілізувалися на рівні $2 750,40 за унцію до 23:56 за східноєвропейським часом.
Нещодавні опитування показали, що Дональд Трамп і Камала Харріс йдуть майже стремено до стремена на прийдешніх виборах, голосування призначене на цей вівторок.
Особлива увага приділяється семи штатам, які, ймовірно, визначатимуть напрямок виборів. Нещодавні опитування показали, що Гарріс має сильну підтримку серед жінок, тоді як Трампу віддають перевагу переважно молоді білі чоловіки.
На додаток до попиту на прихісток перед виборами, золото також отримало підтримку від нещодавнього падіння долара, оскільки грінбак впав з тримісячних максимумів після м'яких даних по зайнятості, опублікованих минулого тижня.
Дані показали, що ринок праці в США майже не зріс у жовтні, а зниження показника за останні два місяці вказує на охолодження в секторі праці.
Очікується, що така тенденція дасть ФРС більше стимулів для зниження процентних ставок. Очікується, що центральний банк знизить ставки на 25 базисних пунктів наприкінці цього тижня, хоча його плани щодо подальшого зниження ставок залишаються невизначеними.
Золото виграє від зниження ставок, оскільки вони зменшують альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.
Серед інших дорогоцінних металів, ф'ючерси на платину зросли на 0,4% до $1 006,75 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,3% до $32,773 за унцію. Минулого тижня обидва метали, як і золото, постраждали від різкої фіксації прибутку.
Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,9% до $9 637,50 за унцію, а грудневі ф'ючерси на мідь зросли на 0,7% до $4,4032.
Цього тижня основна увага прикута до засідання Всекитайських зборів народних представників, на якому уряд, як очікується, представить плани щодо збільшення бюджетних витрат.
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