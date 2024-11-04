Долар падає напередодні виборів в США та ймовірним зниженням ставки ФРС

Долар знизився в Азії в понеділок, оскільки інвестори готуються до можливого повороту в світовій економіці цього тижня, коли Сполучені Штати обирають нового лідера і, ймовірно, знову знизять процентні ставки, що матиме серйозні наслідки для прибутковості облігацій.

Євро продовжив раннє зростання і виріс на 0,6% до $1,0901 і, схоже, готовий протестувати опір в районі $1,0905. Долар впав на 0,9% до єни до 151,60 і погрожував підтримкою на рівні 151,45. Індекс долара знизився на 0,3% до 103,63.

Ф'ючерси на казначейські облігації зросли на 12 пунктів, відігравши частину втрат, понесених в п'ятницю.

Кандидат від Демократичної партії Камала Харріс і республіканець Дональд Трамп залишаються практично нарівні в опитуваннях громадської думки, і переможець може бути невідомий протягом декількох днів після закінчення голосування.

Аналітики вважають, що політика Трампа щодо імміграції, зниження податків і мит чинитиме тиск на інфляцію, прибутковість облігацій і курс долара, в той час як Харріс розглядається як кандидат на посаду президента.

Дилери кажуть, що раннє падіння долара може бути пов'язане з авторитетним опитуванням, яке показало, що Харріс несподівано лідирує на 3 пункти в Айові, багато в чому завдяки її популярності серед жінок-виборців.

«Починаючи з минулого тижня, Харріс демонструє зростання в опитуваннях, що підкреслюється опитуванням Сельцера в Айові, яке дехто використовує як проксі для оцінки результатів серед штатів, де відбуваються битви за «блакитну стіну», - зазначають аналітики JPMorgan у своїй записці.

Сайт ставок PredictIT показав, що ставки на Харріс становлять 54 центи, а на Трампа 52 центи - стільки інвестори готові поставити за шанс виграти 1 долар - порівняно з 42-61 центом лише тиждень тому.

«Широко поширена думка, що перемога Трампа буде позитивною для долара США, хоча багато хто вважає, що цей результат був недооцінений», - сказав Кріс Вестон, аналітик брокера Pepperstone. «Президентство Трампа з повним контролем над Конгресом може мати найбільший вплив, оскільки можна очікувати значного розпродажу казначейських облігацій, що призведе до різкого зростання курсу долара США».

«Перемога Харріса і розкол Конгресу, швидше за все, призведе до того, що «угоди Трампа» будуть швидко розвернуті і розцінені», - додав він. «Долар, золото, біткойн і американські акції, ймовірно, знизяться».

Невизначеність щодо результату є однією з причин, чому ринки припускають, що Федеральний резерв вирішить знизити ставки на стандартні 25 базисних пунктів у четвер, а не повторить своє масштабне пом'якшення на півпункту.

Ф'ючерси передбачають 99% ймовірність зниження ставки на чверть пункту до 4,50%-4,75% і 83% ймовірність аналогічного кроку в грудні.

«Ми передбачаємо ще чотири послідовних зниження ставок у першій половині 2025 року до кінцевої ставки 3,25%-3,5%, але бачимо більше невизначеності як щодо швидкості наступного року, так і щодо кінцевого пункту призначення», - сказав економіст Goldman Sachs Ян Хатціус.

«Як наші базові, так і зважені на ймовірність прогнози зараз трохи більш оптимістичні, ніж ринкове ціноутворення».

Банк Англії також проводить засідання в четвер, і очікується, що він знизить ставку на 25 базисних пунктів, в той час як Riksbank пом'якшить її на 50 базисних пунктів, а Norges Bank, як очікується, залишить її без змін.

Резервний банк Австралії проводить своє засідання у вівторок і, як очікується, знову залишить ставки без змін.

Рішення Банку Англії було ускладнене різким розпродажем золота після прийняття бюджету лейбористським урядом минулого тижня, що також потягнуло за собою падіння фунта.

На початку понеділка стерлінг відіграв частину втрат і коштував 1,2994 долара, що трохи вище рівня минулого тижня на позначці 1,2841 долара.

Більше стимулів також очікується від Національного народного конгресу Китаю, який засідає з понеділка по п'ятницю.

Минулого тижня джерела повідомили Reuters, що Пекін розглядає можливість схвалення наступного тижня випуску понад 10 трильйонів юанів (1,40 трильйона доларів) додаткового боргу протягом наступних кількох років для відродження своєї крихкої економіки.