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АНАЛІТИКА

Волл-стріт закрилася з підвищенням, оскільки прибуток Amazon компенсував слабке зростання робочих місць

07:23 04.11.2024 |

Фінанси

 

Основні індекси Волл-стріт завершили торги в п'ятницю зростанням, відновившись після розпродажу попереднього дня, оскільки високі прибутки компанії Amazon компенсували значне падіння темпів зростання зайнятості в США в жовтні.

Акції Amazon.com виросли на 6,2% після того, як в четвер компанія повідомила про високі роздрібні продажі, що збільшило прибуток вище прогнозів Уолл-стріт.

Тим часом акції Apple впали на 1,2%, оскільки інвестори занепокоєні падінням продажів у Китаї в останньому кварталі.

Інші члени так званої «Великої сімки» - Meta Platforms і Microsoft - також відзвітували про прибутки на початку цього тижня і попередили про витрати на інфраструктуру, пов'язану зі штучним інтелектом, що призвело до падіння Nasdaq у четвер.

«Новий місяць часто приносить інвесторам новий оптимізм - особливо після різкого падіння вчора, а також після обнадійливих результатів Apple і Amazon», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research.

Фондові ринки відмахнулися від слабких даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі США за жовтень, враховуючи перебої через урагани і страйки. Дані показали зростання на 12 000 робочих місць, що набагато менше, ніж очікували економісти, які прогнозували зростання на 113 000.

Однак рівень безробіття залишився стабільним на рівні 4,1%, що запевнило інвесторів у тому, що ринок праці залишається на міцному фундаменті.

Після публікації даних про зайнятість інвестори в основному дотримувалися ставок на те, що центральний банк знизить облікову ставку на 25 базисних пунктів у листопаді.

«Прибутки за третій квартал, процентні ставки і вибори залишаються основними рушійними силами в найближчій перспективі», - сказав Стовалл.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 288,73 пункту, або на 0,69%, до 42 052,19, S&P 500 - на 23,35 пункту, або на 0,41%, до 5 728,80, а Nasdaq Composite - на 144,77 пункту, або на 0,80%, до 18 239,92.

Всі три індекси знизились за тиждень: S&P 500 впав на 1,38%, Nasdaq - на 1,51%, а Dow - на 0,16%.

Вибори в США не залишають інвесторів байдужими: багато аналітиків прогнозують напружену президентську гонку і певну невизначеність щодо остаточного результату. Наступного дня розпочнеться листопадове засідання ФРС.

Прибуток Amazon.com підняв індекс споживчих настроїв на 2,4% до більш ніж дворічного максимуму, в той час як акції комунальних підприємств та нерухомості впали найбільше в секторі.

Акції Intel підскочили на 7,8% після кращого, ніж очікувалось, прогнозу доходів. Індекс акцій виробників мікросхем виріс на 1%.

Акції Chevron зросли на 2,8% після того, як компанія перевершила прогноз прибутку за третій квартал завдяки збільшенню видобутку нафти.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 1,21 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 88 нових максимумів і 93 нових мінімуми.

Індекс S&P 500 показав десять нових 52-тижневих максимумів і шість нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 67 нових максимумів і 123 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,13 мільярдів акцій, порівняно з 11,71 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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