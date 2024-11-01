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Долар США дешевшає до фунта, зміцнюється до євро та єни
14:44 01.11.2024 |
Долар США дешевшає до фунта стерлінгів вдень у п'ятницю, але зміцнюється до євро та єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - 0,17%.
Ринок готується до засідання Федеральної резервної системи (ФРС) наступного тижня.
Головний економіст Santander Стівен Стенлі вважає, що американський ЦБ наступного четверга майже напевно знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів. При цьому експерт не виключає, що в грудні регулятор візьме паузу і не знижуватиме ставок, однак набагато ймовірнішою вважає перерву в пом'якшенні політики в січні або березні.
О 14:30 EET п'ятниці трейдери також чекають даних щодо ринку праці США за жовтень, які можуть вплинути на рішення Федрезерву. Аналітики, середні оцінки наводить Trading Economics, прогнозують безробіття на рівні 4,1%, як і місяцем раніше, і зростання кількості робочих місць на 113 тис. після максимального за пів року підйому на 254 тис. у вересні.
Пара євро/долар за даними на 14:02 EET торгується на рівні $1,0873 порівняно з $1,0885 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта стерлінгів становить $1,2923 проти $1,2899 напередодні.
Пара долар/єна торгується на рівні 152,65 єни проти 152,03 єни наприкінці торгів четверга.
Банку Японії не слід підвищувати відсоткові ставки до березня наступного року, коли стануть відомі перші результати щорічних переговорів компаній із профспілками щодо питання зарплат, заявив глава Демократичної партії для народу Юїтіро Тамакі в інтерв'ю Bloomberg. Його партія може стати союзником правлячої коаліції, яка зазнала нищівної поразки на виборах минулої неділі.
За словами Тамакі, потрібно продовжувати пом'якшення грошово-кредитної політики доти, "доки ми не доможемося зростання номінальних зарплат на 2% вище за інфляцію".
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