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АНАЛІТИКА

Обсяг непрацюючих кредитів у банках зменшився з початку року на 7 мільярдів

 

Із початку року та станом на 1 жовтня обсяг непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках скоротився на 6,9 млрд грн до 415,5 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що частка NPL у банківському секторі скоротилася до 32,3% або на 5 відсоткових пунктів порівняно з показником станом на початок року.

Ключовими чинниками скорочення частки непрацюючиих кредитів є подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання NPL.

Зокрема, за дев'ять місяців 2024 року обсяг валових кредитів у банківський системі зріс на 154 млрд грн або на 13,6%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

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