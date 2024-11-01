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Обсяг непрацюючих кредитів у банках зменшився з початку року на 7 мільярдів
13:59 01.11.2024 |
Із початку року та станом на 1 жовтня обсяг непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках скоротився на 6,9 млрд грн до 415,5 млрд грн
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Зазначається, що частка NPL у банківському секторі скоротилася до 32,3% або на 5 відсоткових пунктів порівняно з показником станом на початок року.
Ключовими чинниками скорочення частки непрацюючиих кредитів є подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання NPL.
Зокрема, за дев'ять місяців 2024 року обсяг валових кредитів у банківський системі зріс на 154 млрд грн або на 13,6%.
Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків.
Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.
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