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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2671 грн/$1
12:59 01.11.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 1 листопада 2024 року.
|Показник
|31.10.2024
|01.11.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2266
|41.2671
|0.10
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 1 листопада- 41,2194 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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