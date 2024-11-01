НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2671 грн/$1

Всі три фондові індекси США закрилися зниженням в четвер після того, як Microsoft і Meta Platforms підкреслили зростаючі витрати на штучний інтелект, які можуть вдарити по їх доходах, стримуючи ентузіазм мега-компаній, який підживлював ралі на ринку цього року.