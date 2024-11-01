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Азійські акції переважно знижуються, Nikkei 225 втрачає 2%
09:44 01.11.2024 |
Ринки акцій найбільших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) в основному знижуються на торгах у п'ятницю, інвестори оцінюють звіти компаній.
Китайський індекс Shanghai Composite додає 0,1%, гонконгський Hang Seng - 0,9%.
Список лідерів зростання в складі Hang Seng очолюють папери China Overseas Land & Investment, що дорожчають на 5,8%.
Ринкова вартість China Resources Land збільшується на 4,8%, Orient Overseas (International) Ltd. - на 4,3%, Sands China - на 4,2%, China Hongqiao Group - на 3,4%.
Акції Li Auto дешевшають на 9%. Виробник електромобілів у третьому кварталі незначно знизив чистий прибуток, а його виручка не виправдала прогнозу ринку.
Капіталізація CSPC Pharmaceutical зменшується на 8,7%, Sunny Optical Technology Group - на 3,9%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 2,8%, Xinyi Solar Holdings - на 2,5%.
Значення японського Nikkei 225 скорочується на 2,4%.
Суттєвіше за всіх у складі Nikkei 225 втрачають у ціні папери технологічних Lasertec (-16,6%) і Socionext (-15,7%), які опублікували слабку звітність.
Ринкова вартість Subaru скорочується на 10,8%, Fujitsu - на 8%, Renesas Electronics - на 5,9%.
Ціна паперів Mitsubishi Electric зростає на 14,5%, Panasonic Holdings - на 9,8%, Asahi Kasei - на 5,8%, Fuji Electric - на 5,3%, AGC - на 4,5%.
Значення південнокорейського індексу Kospi знижується на 0,2%.
Вартість акцій Hyundai Motor скорочується на 0,2%, Korean Air Lines - на 0,8%.
Котирування паперів Posco зростають на 1,3%, Samsung Electronics - на 1,8% на сильному звіті.
Австралійський S&P/ASX 200 падає на 0,5%.
ANZ втрачає 0,3% ринкової вартості, Westpac - 0,1%.
Капіталізація BHP підвищується на 0,3%, Rio Tinto - на 1,8%.
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