Азійські акції переважно знижуються, Nikkei 225 втрачає 2%

Ринки акцій найбільших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) в основному знижуються на торгах у п'ятницю, інвестори оцінюють звіти компаній.

Китайський індекс Shanghai Composite додає 0,1%, гонконгський Hang Seng - 0,9%.

Список лідерів зростання в складі Hang Seng очолюють папери China Overseas Land & Investment, що дорожчають на 5,8%.

Ринкова вартість China Resources Land збільшується на 4,8%, Orient Overseas (International) Ltd. - на 4,3%, Sands China - на 4,2%, China Hongqiao Group - на 3,4%.

Акції Li Auto дешевшають на 9%. Виробник електромобілів у третьому кварталі незначно знизив чистий прибуток, а його виручка не виправдала прогнозу ринку.

Капіталізація CSPC Pharmaceutical зменшується на 8,7%, Sunny Optical Technology Group - на 3,9%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 2,8%, Xinyi Solar Holdings - на 2,5%.

Значення японського Nikkei 225 скорочується на 2,4%.

Суттєвіше за всіх у складі Nikkei 225 втрачають у ціні папери технологічних Lasertec (-16,6%) і Socionext (-15,7%), які опублікували слабку звітність.

Ринкова вартість Subaru скорочується на 10,8%, Fujitsu - на 8%, Renesas Electronics - на 5,9%.

Ціна паперів Mitsubishi Electric зростає на 14,5%, Panasonic Holdings - на 9,8%, Asahi Kasei - на 5,8%, Fuji Electric - на 5,3%, AGC - на 4,5%.

Значення південнокорейського індексу Kospi знижується на 0,2%.

Вартість акцій Hyundai Motor скорочується на 0,2%, Korean Air Lines - на 0,8%.

Котирування паперів Posco зростають на 1,3%, Samsung Electronics - на 1,8% на сильному звіті.

Австралійський S&P/ASX 200 падає на 0,5%.

ANZ втрачає 0,3% ринкової вартості, Westpac - 0,1%.

Капіталізація BHP підвищується на 0,3%, Rio Tinto - на 1,8%.