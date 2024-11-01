Долар стабільний, оскільки інвестори очікують на звіт по зайнятості в США та вибори

У п'ятницю долар стабілізувався проти основних конкурентів, оскільки інвестори очікували на звіт по зайнятості в США, який підтвердить економічну стійкість напередодні засідання Федеральної резервної системи і президентських виборів в США, які відбудуться наступного тижня.

Єна утримала здобуток четверга, оскільки інвестори продовжували засвоювати менш оптимістичне повідомлення Банку Японії (BOJ) на попередній сесії.

Долар США почав листопад на нижчому рівні після того, як у четвер опинився під тиском проти єни.

Тиждень завершують дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі, де економісти, опитані агентством Reuters, підрахували, що в жовтні було додано 113 000 робочих місць, хоча аналітики кажуть, що на цю цифру могли вплинути нещодавні урагани в США.

Це, ймовірно, зробить жовтневий звіт про зайнятість «неймовірно важким для читання», - написав Тапас Стрікленд, керівник відділу ринкової економіки в Національному банку Австралії, у своїй записці.

Рівень безробіття, який, як очікується, складе 4,1%, може запропонувати більш чітку картину ринків праці.

«Такий результат, ймовірно, означатиме, що рівень безробіття буде значно нижчим за вересневі прогнози FOMC щодо підвищення рівня безробіття до 4,4% у 4 кварталі 2024 року. І, таким чином, продовжить ставити під сумнів необхідність зниження ставок», - сказав він.

Дані за минулу ніч свідчать про те, що тиск на зростання цін продовжує слабшати, додаючи до тенденції оптимістичних даних і підтримуючи бети на те, що ФРС знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів на наступному тижні.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, виріс на 0,03% до 103,91.

Японська валюта востаннє майже не змінилася і склала 152,02 за долар.

У четвер центральний банк зберіг наднизькі процентні ставки, але заявив, що ризики навколо американської економіки дещо зменшуються, що свідчить про те, що складаються умови для повторного підвищення процентних ставок.

«Ми вважаємо, що шанси на підвищення ставки в грудні дещо зросли після прес-конференції губернатора (Кадзуо) Уеда», - написали економісти Morgan Stanley MUFG Такеші Ямагучі і Масаюкі Інуї в своєму звіті в четвер.

Їхній базовий сценарій передбачає, що Банк Японії знову підвищить ставки в січні до 0,5%, хоча вони відзначили, що такі фактори, як курс долара до ієни і дані по інфляції, будуть мати важливе значення для прийняття рішення до кінця року.

Євро не досягнув двотижневого максимуму проти долара США, підтриманий цього тижня після того, як дані показали, що інфляція в єврозоні в жовтні прискорилась більше, ніж очікувалось. Востаннє курс євро знизився на 0,02% до $1,0882.

Фунт стерлінгів залишився в мінусі, знизившись на 0,06% до $1,2891, оскільки інвестори продовжували реагувати після того, як британський міністр фінансів Рейчел Рівз у своєму першому бюджеті оголосила про найбільше підвищення податків з 1993 року. У четвер фунт впав до найнижчого рівня з середини серпня до $1,28445.

Рішення ФРС щодо монетарної політики наступного тижня буде прийнято через кілька днів після президентських виборів в США у вівторок.

Кандидат від республіканців Дональд Трамп і віце-президент-демократ Камала Гарріс йдуть стремено до стремена за результатами кількох опитувань, але деякі інвестори укладають угоди, ставлячи на перемогу Трампа, що призведе до зростання курсу долара і прибутковості казначейських облігацій США.

Обіцянки Трампа знизити податки, послабити фінансове регулювання і підвищити мита розглядаються як інфляційні і можуть уповільнити пом'якшення політики Федеральної резервної системи.