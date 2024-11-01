Індекси Волл-стріт знизилися, оскільки мега-компанії відзначили витрати на штучний інтелект

Всі три фондові індекси США закрилися зниженням в четвер після того, як Microsoft і Meta Platforms підкреслили зростаючі витрати на штучний інтелект, які можуть вдарити по їх доходах, стримуючи ентузіазм мега-компаній, який підживлював ралі на ринку цього року.

Акції Meta Platforms, власника Facebook, впали на 4,1%, а Microsoft - на 6%, незважаючи на те, що обидві компанії перевершили прогнози щодо прибутку в результатах, опублікованих після дзвінка в середу.

Серед інших технологічних компаній так званої «Чудової сімки», Amazon.com та Apple опублікували квартальні результати після закриття ринку. Amazon перевершила прогнози щодо доходів, чому сприяв сильний ріст її підрозділу хмарних сервісів. Apple також перевершила очікування щодо доходів і прибутку завдяки зростанню продажів iPhone.

Акції Alphabet, яка відзвітувала у вівторок, впали на 1,9%.

«Три компанії з «Великої сімки» заявили, що їхні бюджети на ШІ практично не обмежені, а інвесторам не подобається це чути», - сказала Керол Шлейф, головний інвестиційний директор BMO Family Office.

«Проміжні та довгострокові наслідки цієї розбудови дійсно важливі для довгострокового зростання США та довгострокової продуктивності. ... У короткостроковій перспективі інвестори запитують, де прибуток від цього?»

Microsoft і Meta заявили, що капітальні витрати зростають через інвестиції в ШІ, що може знизити прибутковість.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 378,08 пункту, або на 0,90%, до 41 763,46. S&P 500 втратив 108,22 пункту, або 1,86%, до 5 705,45, а Nasdaq Composite - 512,78 пункту, або 2,76%, до 18 095,15.

Індекс цін на особисті споживчі витрати, основний показник інфляції, який використовує Федеральний резерв, у вересні зріс на 0,2%, що відповідає очікуванням економістів. Однак базовий показник склав 2,7% в річному вимірі, що трохи перевищило прогноз 2,6%, а споживчі витрати зросли трохи більше, ніж очікувалося.

Після цих даних трейдери продовжили ставити на зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС 6-7 листопада.

«Ми очікуємо, що вони знизять ставку на чверть наступного тижня, тому що в даних цього тижня немає нічого, що могло б змусити їх відмовитися від цього», - сказав Шлейф.

Сектор інформаційних технологій очолив падіння серед секторів, але оптимістичні результати ConocoPhillips і Entergy підняли енергетику і комунальні послуги.

Індекс акцій чипів впав на 4%, на чолі з падінням акцій Monolithic Power Systems на 17,4% після того, як виробник продуктів управління живленням і напівпровідників, що використовуються в автомобілях, відзвітував про свої результати. Nvidia також впала на 4,7%.

Індекс VIX, «вимірювач страху» Волл-стріт, виріс, оскільки інвестори готувалися до більшої волатильності в наступні кілька тижнів через корпоративні звіти та президентські вибори в США 5 листопада, за якими послідувало засідання ФРС з питань формування політики.

Акції Estee Lauder показали найгірший день в історії, впавши на 20,9% після того, як косметична компанія відкликала свої річні прогнози на 2025 рік.

Акції Uber Technologies впали на 9,3% після того, як компанія, що займається викликом автомобілів, спрогнозувала валове бронювання в четвертому кварталі нижче очікуваного.

Intel повідомила про прибуток після закриття торгів, який був обтяжений витратами на знецінення та реструктуризацію.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 2,66 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 106 нових максимумів і 97 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав 24 нових 52-тижневих максимуми і дев'ять нових мінімумів, а індекс Nasdaq Composite зафіксував 59 нових максимумів і 159 нових мінімумів.