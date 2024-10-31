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АНАЛІТИКА

Євро дорожчає до долара США на даних про інфляцію в єврозоні

14:03 31.10.2024 |

Фінанси

 

Курс євро щодо американської підвищується під час торгів у четвер на даних про інфляцію.

Споживчі ціни в єврозоні в жовтні збільшилися на 2% у річному вимірі, за попередніми даними статуправління Євросоюзу. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з вереснем, коли вона становила 1,7%.

Аналітики в середньому прогнозували прискорення до 1,9%, повідомляє Trading Economics.

Більш висока інфляція, ніж очікувалося, зміцнює думку інвесторів, що Європейський центральний банк продовжить поступове зменшення процентних ставок. Вони практично на 100% упевнені, що за підсумками засідання в грудні базову ставку буде скорочено на 25 базисних пунктів.

Євро торгується вдень у районі $1,0864 порівняно з $1,0858 на закриття минулої сесії. Тим часом з початку жовтня євро подешевшав на 2,4%.

Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз у районі 165,99 єни порівняно зі 166,58 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 152,83 єни проти 153,42 єни днем раніше.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, збільшився на 0,02% щодо рівня на закриття попередніх торгів. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, опустився на 0,07%.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2973 порівняно з $1,2961 днем раніше. Курс євро становить 0,8376 фунта проти 0,8377 у середу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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