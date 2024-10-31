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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2266 грн/$1
12:40 31.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 31 жовтня 2024 року.
|Показник
|30.10.2024
|31.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3136
|41.2266
|-0.22
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 31 жовтня - 41,2790 грн.
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