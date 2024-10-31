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АНАЛІТИКА

Європейські акції падають, французький індекс втрачає 0,8%

12:30 31.10.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи падають у четвер, інвестори оцінюють статдані та новини компаній.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:38 EET опустився на 0,75% - до 507,69 пункту.

Британський FTSE 100 втратив 0,69%, німецький DAX - також 0,6%, французький CAC 40 - 0,8%, італійський FTSE MIB - 0,31%, іспанський IBEX 35 - 0,34%.

Роздрібний продаж у Німеччині у вересні зріс на 1,2% відносно попереднього місяця, повідомило в четвер Федеральне статистичне агентство країни (Destatis). Аналітики в середньому очікували їх зниження на 0,5%, за даними Trading Economics. У серпні роздрібні продажі зросли на 1,6%.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у жовтні збільшилися на 1,5% у річному вираженні, йдеться у звіті Національного статистичного управління Insee, яке представило попередні дані. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з вереснем, коли ціни зросли на 1,4%. Консенсус-прогноз аналітиків також передбачав прискорення до 1,5%.

О 12:00 кв також стануть відомі попередні дані про споживчі ціни в єврозоні в жовтні та рівень вересневого безробіття у валютному блоці.

Акції Anheuser-Busch InBev дешевшають на 4,2% на торгах у Брюсселі. Пивоварний концерн наростив чистий прибуток на 41% у третьому кварталі і затвердив buyback на $2 млрд, проте його виручка виявилася помітно нижчою за очікування ринку.

TotalEnergies втрачає 2,6% капіталізації. Французький нафтогазовий гігант скоротив чистий прибуток у минулому кварталі на дві третини, а скоригований показник не виправдав прогноз експертів.

Котирування паперів німецької Siemens знижуються на 0,2% після новин про купівлю нею за $10 млрд американської Altair Engineering, провідного світового постачальника програмного забезпечення для промислового моделювання та аналізу.

Ринкова вартість BNP Paribas скорочується на 6,2% - сильніше за всіх серед компонентів CAC 40. Французький банк відзвітував про зростання чистого прибутку в липні-вересні на 5,9%, до 2,87 млрд євро за консенсусу на рівні 2,86 млрд євро, і виручку в 11,94 млрд євро (прогноз - 11,93 млрд євро), але інвесторів розчарували показники його роздрібного бізнесу на внутрішньому ринку.

STMicroelectronics NV різко скоротила чистий прибуток і виручку в минулому кварталі на тлі слабкого попиту на чипи для автомобілів і промислового устаткування, а також втретє цього року погіршила річний прогноз. Папери найбільшого в Європі розробника і виробника напівпровідникових компонентів дешевшають на 2% у Мілані.

Ціна акцій Societe Generale зростає на 7,1% - максимально у складі CAC 40 - на тлі перестановок у керівництві банку та підвищення чистого прибутку.

Shell нарощує ринкову вартість на 1%. Виручка і скоригований прибуток нафтогазової компанії в третьому кварталі значно перевищили очікування. Крім того, вона оголосила черговий buyback на $3,5 млрд.

Акції Airbus додають у ціні 2,6% на сильній звітності авіабудівного концерну.

Coca-Cola HBC (виробник і дистриб'ютор напоїв Coca-Cola Co. в Європі) у третьому кварталі наростила виручку до 3,05 млрд євро з 2,8 млрд євро роком раніше, тоді як аналітики очікували 2,95 млрд євро. Компанія також поліпшила річний прогноз. Її папери дорожчають на 1,6% у Лондоні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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