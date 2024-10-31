Фінансові новини
- |
- 31.10.24
- |
- 10:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні з 1 листопада почнуть виводити з обігу старі банкноти двох номіналів
Національний банк України з 1 листопада розпочне поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003-2007 років. Їх мінятимуть на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління випуску після 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
Як зазначають в НБУ, громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати. Вони можуть без обмежень продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка, оскільки ті залишатимуться дійсними платіжними засобами.
Як відбуватиметься заміна
НБУ спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу України зазначені банкноти, зокрема:
* банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
* НБУ припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.
Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.
Для чого замінюють банкноти
НБУ послідовно замінює в обігу всі банкноти попередніх років на більш сучасні та захищені.
Так, заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка завершить цей процес. Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість та надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу.
Цей процес відбувається поступово та не створює незручностей для готівкових розрахунків, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам.
Наразі вже триває поступове вилучення з обігу та заміна банкнот номіналами:
* 1 та 2 гривні зразків 2003-2007 років - з 1 жовтня 2020 року;
* 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років - з 1 січня 2023 року;
* 500 гривень - з 1 серпня 2024 року.
Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 жовтня 2024 року у готівковому обігу України перебувало 2,6 млрд банкнот на загальну суму 788,7 млрд гривень.
Найбільше в обігу перебувало банкнот номіналом 500 гривень - 711,2 млн штук (27,3% та від загальної кількості).
Частка банкнот номіналом 50 гривень становить 4,5% (116 млн штук), номіналом 200 гривень - 16,3% (425,9 млн штук).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр фінансів Великої Британії обіцяє щорічну підтримку для України у £3 млрд
|В Єврокомісії вперше назвали строки вступу України в ЄС
|Єврокомісія готова відкрити перші переговорні кластери з Україною, але можливі умови
|В ЄС задоволені роботою Верховної Ради, але помітили утиски опозиції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні з 1 листопада почнуть виводити з обігу старі банкноти двох номіналів
|Азійські ринки акцій не показують єдиної динаміки
|Єна під тиском, оскільки Банк Японії зберігає ставки на колишньому рівні
|Волл-стріт знизився напередодні звітності мега-компаній
|Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 13% до кінця року
|Реформу соцстрахування «єПотенціал» почнуть запускати із січня 2025 року - Жолнович
Бізнес
|Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra проїхав трасу Нюрбургрінг за 6 хв 46,874 с.
|Xiaomi презентує електричний седан SU7 Ultra: 1500 кінських сил і швидкість до 100 км/год за 2 секунди
|Apple представила кабель Thunderbolt 5 USB-C за $69: швидкість до 120 Гбіт/с для нового Mac mini
|Apple представила новий Mac mini з чипами M4 і M4 Pro
|Apple представила M4 Pro з підтримкою Thunderbolt 5.0
|Ubisoft більше не перекладатиме свої ігри українською мовою
|Nvidia «підхопила» звільнених фахівців Intel — і деякі отримають на 30% більшу платню