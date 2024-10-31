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АНАЛІТИКА

В Україні з 1 листопада почнуть виводити з обігу старі банкноти двох номіналів

 

Національний банк України з 1 листопада розпочне поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003-2007 років. Їх мінятимуть на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління випуску після 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Як зазначають в НБУ, громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати. Вони можуть без обмежень продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка, оскільки ті залишатимуться дійсними платіжними засобами.

В Україні з 1 листопада почнуть виводити з обігу старі банкноти двох номіналів

 

Як відбуватиметься заміна

НБУ спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу України зазначені банкноти, зокрема:

* банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

* НБУ припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.

Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.

Для чого замінюють банкноти

НБУ послідовно замінює в обігу всі банкноти попередніх років на більш сучасні та захищені.

Так, заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка завершить цей процес. Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість та надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу.

Цей процес відбувається поступово та не створює незручностей для готівкових розрахунків, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам.

Наразі вже триває поступове вилучення з обігу та заміна банкнот номіналами:

* 1 та 2 гривні зразків 2003-2007 років - з 1 жовтня 2020 року;

* 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років - з 1 січня 2023 року;

* 500 гривень - з 1 серпня 2024 року.

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 жовтня 2024 року у готівковому обігу України перебувало 2,6 млрд банкнот на загальну суму 788,7 млрд гривень.

Найбільше в обігу перебувало банкнот номіналом 500 гривень - 711,2 млн штук (27,3% та від загальної кількості).

Частка банкнот номіналом 50 гривень становить 4,5% (116 млн штук), номіналом 200 гривень - 16,3% (425,9 млн штук).
За матеріалами: РБК-Україна
 

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