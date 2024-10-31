Азійські ринки акцій не показують єдиної динаміки

Азійські фондові індекси не показують єдиної динаміки на торгах у четвер, трейдери оцінюють низку статистичних звітів, а також підсумки засідання Банку Японії.

Японський фондовий індекс Nikkei 225 втрачає 0,6%.

Банк Японії зберіг ключову процентну ставку на рівні 0,25% річних, максимальному з 2008 року, за підсумками дводенного засідання, що завершилося в четвер. Таке рішення ухвалили керівники центробанку одноголосно, йдеться в повідомленні ЦБ.

Експерти також очікували збереження ставки незмінною, за даними Trading Economics.

У квартальному огляді, опублікованому Банком Японії в четвер, йдеться про те, що ЦБ очікує збереження інфляції в країні близько цільового рівня в 2% у найближчі роки.

Регулятор зберіг прогноз, згідно з яким його ключовий показник інфляції - індекс споживчих цін без урахування продуктів харчування - завершить поточний фінрік на рівні 2,5%. Банк Японії, як і раніше, очікує збільшення ВВП країни на 0,6% у поточному фінроці.

Статдані щодо економіки Японії, опубліковані в четвер, були неоднорідними. Темпи зростання промвиробництва в країні у вересні перевершили прогнози, тоді як динаміка роздрібного продажу не виправдала очікувань.

Помітне зниження на торгах у Токіо демонструють акції Hitachi (6,1%), Fast Retailing (-2,6%), Toyota Motor (-1,6%), SoftBank Group (-0,6%).

Вартість паперів виробника напівпровідникових компонентів Advantest Corp. підскочила на 6,9%.

Китайський фондовий індекс Shanghai Composite додає 0,2%, гонконгський Hang Seng - менше 0,1%.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості Китаю в жовтні зріс до 50,1 пункту з вересневих 49,8 пункту, повідомило в четвер Державне статистичне управління (ДСУ) країни. Значення індексу вище 50 пунктів зазначає зростання активності в секторі, нижче - на ослаблення. Індикатор піднявся вище цієї позначки вперше з квітня і перевищив консенсус-прогноз експертів (50 пунктів).

Китайський PMI сфери послуг і будівництва цього місяця зріс до 50,2 пункту з вересневих 50 пунктів. Цей індикатор, однак, виявився слабкішим за середній прогноз ринку, що становив 50,4 пункту, за даними Trading Economics.

Упевнений підйом на торгах у материковому Китаї в четвер демонструють акції East Money Information (+9,1%), Jiangsu Hoperun Software (+6%), TCL Technology (+10%), China Greatwall Technology (+10%).

У Гонконгу впевнено дорожчають папери China Mengniu Dairy (+4,6%), China Resources Land (+4%), Xiaomi Corp. (+2,5%). Водночас дешевшають акції Meituan (-0,7%), Tencent Holdings (-0,5%).

Південнокорейський фондовий індекс KOSPI втрачає 0,9%, австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,3%.