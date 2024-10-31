Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азійські ринки акцій не показують єдиної динаміки

09:33 31.10.2024 |

Фінанси

 

Азійські фондові індекси не показують єдиної динаміки на торгах у четвер, трейдери оцінюють низку статистичних звітів, а також підсумки засідання Банку Японії.

Японський фондовий індекс Nikkei 225 втрачає 0,6%.

Банк Японії зберіг ключову процентну ставку на рівні 0,25% річних, максимальному з 2008 року, за підсумками дводенного засідання, що завершилося в четвер. Таке рішення ухвалили керівники центробанку одноголосно, йдеться в повідомленні ЦБ.

Експерти також очікували збереження ставки незмінною, за даними Trading Economics.

У квартальному огляді, опублікованому Банком Японії в четвер, йдеться про те, що ЦБ очікує збереження інфляції в країні близько цільового рівня в 2% у найближчі роки.

Регулятор зберіг прогноз, згідно з яким його ключовий показник інфляції - індекс споживчих цін без урахування продуктів харчування - завершить поточний фінрік на рівні 2,5%. Банк Японії, як і раніше, очікує збільшення ВВП країни на 0,6% у поточному фінроці.

Статдані щодо економіки Японії, опубліковані в четвер, були неоднорідними. Темпи зростання промвиробництва в країні у вересні перевершили прогнози, тоді як динаміка роздрібного продажу не виправдала очікувань.

Помітне зниження на торгах у Токіо демонструють акції Hitachi (6,1%), Fast Retailing (-2,6%), Toyota Motor (-1,6%), SoftBank Group (-0,6%).

Вартість паперів виробника напівпровідникових компонентів Advantest Corp. підскочила на 6,9%.

Китайський фондовий індекс Shanghai Composite додає 0,2%, гонконгський Hang Seng - менше 0,1%.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості Китаю в жовтні зріс до 50,1 пункту з вересневих 49,8 пункту, повідомило в четвер Державне статистичне управління (ДСУ) країни. Значення індексу вище 50 пунктів зазначає зростання активності в секторі, нижче - на ослаблення. Індикатор піднявся вище цієї позначки вперше з квітня і перевищив консенсус-прогноз експертів (50 пунктів).

Китайський PMI сфери послуг і будівництва цього місяця зріс до 50,2 пункту з вересневих 50 пунктів. Цей індикатор, однак, виявився слабкішим за середній прогноз ринку, що становив 50,4 пункту, за даними Trading Economics.

Упевнений підйом на торгах у материковому Китаї в четвер демонструють акції East Money Information (+9,1%), Jiangsu Hoperun Software (+6%), TCL Technology (+10%), China Greatwall Technology (+10%).

У Гонконгу впевнено дорожчають папери China Mengniu Dairy (+4,6%), China Resources Land (+4%), Xiaomi Corp. (+2,5%). Водночас дешевшають акції Meituan (-0,7%), Tencent Holdings (-0,5%).

Південнокорейський фондовий індекс KOSPI втрачає 0,9%, австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,3%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2790
  0,1008
 0,24
EUR
 1
 44,6350
  0,0276
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9353  0,05 0,11 41,5668  0,06 0,13
EUR 44,5068  0,03 0,07 45,1716  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,12 0,28 41,3000  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес