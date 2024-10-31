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АНАЛІТИКА

Волл-стріт знизився напередодні звітності мега-компаній

07:58 31.10.2024 |

Фінанси

 

Американські фондові індекси закрилися в середу з пониженням через падіння цін на акції компаній-лідерів, а інвестори очікували на корпоративну звітність.

Microsoft і Meta Platforms відзвітували про прибутки після дзвінка, причому обидві компанії перевершили квартальні оцінки доходів.

Акції Alphabet, першої з п'яти компаній «Чудової сімки», які відзвітували про результати цього тижня, зросли на 2,8% після того, як компанія у вівторок перевершила очікування щодо доходів і прибутку в третьому кварталі.

Акції Alphabet допомогли компенсувати падіння акцій виробників мікросхем, обтяжених похмурими прогнозами Advanced Micro Devices і Qorvo, які впали на 10,6% і 27,3% відповідно.

Тим часом акції Super Micro Computer впали на 32,6% після того, як Ernst & Young пішла з посади бухгалтера компанії. Nvidia подешевшала на 1,4%.

Сектор інформаційних технологій зазнав найбільшого падіння, впавши на 1,34%, в той час як прибуток Alphabet підняв сектор комунікаційних послуг.

«Qorvo, Advanced Micro і Super Micro - це три досить великих кроки, які викликають деяке занепокоєння і знімають частину цвітіння з троянди зоряного відбитка від Google вчора ввечері», - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями в Wedbush Securities.

«Чіткий лазерний фокус буде зосереджений на звітах і довідниках по конкретних акціях», - сказав Джеймс.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 91,51 пункту, або на 0,22%, до 42 141,54, S&P 500 - на 19,25 пункту, або на 0,33%, до 5 813,67, а Nasdaq Composite - на 104,82 пункту, або на 0,56%, до 18 607,93.

Що стосується економічних даних, валовий внутрішній продукт США зріс на 2,8% в річному обчисленні, згідно з попередньою оцінкою ВВП за третій квартал, опублікованою Міністерством торгівлі, що трохи нижче прогнозу економістів на 3,0% зростання.

Окремий звіт показав, що в жовтні кількість робочих місць у приватному секторі США зросла на 233 000 більше, ніж очікувалося.

Перегони між кандидатами в президенти США Камалою Харріс і Дональдом Трампом, які йдуть нога в ногу, також були в центрі уваги інвесторів напередодні виборів 5 листопада.

Акції Eli Lilly впали на 6,2% після того, як не дорахувалися оцінки продажів своїх популярних препаратів для схуднення і ліків від діабету.

Starbucks повідомив про прибутки після закриття торгів, показавши падіння квартальних продажів на тлі зниження світового попиту.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,01 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 210 нових максимумів і 52 нових мінімуми.

Індекс S&P 500 показав 24 нових 52-тижневих максимуми і п'ять нових мінімумів, а Nasdaq Composite зафіксував 126 нових максимумів і 98 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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