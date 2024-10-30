Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 13% до кінця року

Правління Національного банку України (НБУ) залишить облікову ставку на поточному рівні 13% річних на майбутньому засіданні в четвер, вважають опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри.

"Ми очікуємо, що на цій зустрічі НБУ залишить (облікову - ІФ-У) ставку без змін. Ймовірно, і на грудневому засіданні ставка залишиться без змін. Однак не можна виключати повернення до посилення монетарної політики (підвищення ставки) в разі подальшого прискорення інфляції", - сказав директор департаменту казначейства та фондових ринків головного фінуправління Правекс Банку Артем Красовський.

Його колега, директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин вважає, що поточний рівень ставки є прийнятним для двох наступних переглядів цього року.

"Однак якщо інфляційний тренд значно перевищуватиме очікування і в жовтні (плюс виникнуть додаткові ризики, які не передбачаються поточною моделлю), не відкидаємо можливості, що в грудні необхідно буде коригувати ставку вгору", - наголосив він.

Думку колег підтримала начальниця управління управлінського обліку та бізнес аналізу ОТП Банку Інна Провотар.

"До кінця 2024 року ми не бачимо об'єктивних причин для зміни облікової ставки НБУ. Ґрунтуючись на поточних прогнозах, зміни можуть відбутися не раніше кінця весни наступного року. І це за умови, якщо вдасться розвернути інфляцію і забезпечити стійкість валютного курсу", - зазначила вона.

Ці очікування банкірів відповідають оновленому в липні цього року прогнозу регулятора, згідно з яким облікова ставка триматиметься на рівні 13% річних до кінця 2024 року, після чого прогнозується її зниження до 12,6% і 12,4% річних у першому і в другому кварталі 2025 року і до 11,3% річних за його підсумками.

Як повідомлялося, на засіданні 18 вересня Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 13%, що підтримали 10 з 11 - членів комітету монетарної політики (КМП), при цьому один їхній колега пропонував підвищити її до 13,5% річних. Інфляція в річному вимірі за підсумками вересня 2024 року зросла до 8,6% із 7,5% за підсумками серпня, 5,4% за підсумками липня і 4,8% за підсумками червня.