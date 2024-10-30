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Visa і Coinbase запустили послугу миттєвої купівлі криптоактивів через дебетову картку
17:44 30.10.2024 |
Платіжний гігант Visa Inc і криптовалютна біржа Coinbase заявили про розширення співпраці. Компанії запустили нову послугу для миттєвої купівлі криптоактивів за допомогою банківської картки.
Згідно з пресрелізом, Coinbase інтегрує сервіс Visa Direct у свою структуру. Це дасть змогу власникам дебетових карт компанії поповнювати криптовалютний рахунок у будь-який час доби.
На думку представників фірм, нова послуга дасть можливість проводити швидке і безпечне переміщення грошей у Web3-сфері. Крім того, функція допомагає подолати розрив між традиційними фінансами та блокчейн-індустрією, упевнені в Coinbase і Visa. Зокрема, вона дає змогу мінімізувати періоди очікування доступності коштів, підкреслили компанії.
«Надання поповнення рахунку в режимі реального часу за допомогою Visa Direct і відповідної дебетової картки означає, що користувачі Coinbase з продуктами Visa знають, що вони можуть скористатися торгівельними можливостями вдень і вночі», - заявила глава Visa Direct у Північній Америці Янільса Гонсалес Оре (Yanilsa Gonzalez Ore).
Команда Coinbase, своєю чергою, висловила думку, що нововведення відчутно розширює економічну свободу клієнтів платформи. Послуга не тільки дає змогу поповнити рахунок на біржі, але й дозволяє вивести кошти на банківську карту Visa, зазначили в компанії.
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