Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Visa і Coinbase запустили послугу миттєвої купівлі криптоактивів через дебетову картку

17:44 30.10.2024 |

Фінанси

 

Платіжний гігант Visa Inc і криптовалютна біржа Coinbase заявили про розширення співпраці. Компанії запустили нову послугу для миттєвої купівлі криптоактивів за допомогою банківської картки.

Згідно з пресрелізом, Coinbase інтегрує сервіс Visa Direct у свою структуру. Це дасть змогу власникам дебетових карт компанії поповнювати криптовалютний рахунок у будь-який час доби.

На думку представників фірм, нова послуга дасть можливість проводити швидке і безпечне переміщення грошей у Web3-сфері. Крім того, функція допомагає подолати розрив між традиційними фінансами та блокчейн-індустрією, упевнені в Coinbase і Visa. Зокрема, вона дає змогу мінімізувати періоди очікування доступності коштів, підкреслили компанії.

«Надання поповнення рахунку в режимі реального часу за допомогою Visa Direct і відповідної дебетової картки означає, що користувачі Coinbase з продуктами Visa знають, що вони можуть скористатися торгівельними можливостями вдень і вночі», - заявила глава Visa Direct у Північній Америці Янільса Гонсалес Оре (Yanilsa Gonzalez Ore).

Команда Coinbase, своєю чергою, висловила думку, що нововведення відчутно розширює економічну свободу клієнтів платформи. Послуга не тільки дає змогу поповнити рахунок на біржі, але й дозволяє вивести кошти на банківську карту Visa, зазначили в компанії.

Visa і Coinbase запустили послугу миттєвої купівлі криптоактивів через дебетову картку
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, Visa
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2790
  0,1008
 0,24
EUR
 1
 44,6350
  0,0276
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9820  0,06 0,13 41,6224  0,04 0,09
EUR 44,4748  0,06 0,14 45,1996  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,12 0,28 41,3000  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес