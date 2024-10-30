Долар США дешевшає до євро та єни, зміцнюється до фунта стерлінгів

Долар США дешевшає до євро та єни на торгах у середу, зміцнюється до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Трейдери очікують публікації попередніх даних про динаміку ВВП США за третій квартал. Міністерство торгівлі США оприлюднить цей звіт о 14:30 кв. м.

Консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, передбачає збільшення американського ВВП у липні-вересні на 3% у перерахунку на річні темпи, як і в попередньому кварталі.

Статдані з єврозони, також опубліковані в середу, виявилися сильнішими за прогнози. Економіка регіону в минулому кварталі збільшилася на 0,4% порівняно з попередніми трьома місяцями і на 0,9% у річному вираженні, повідомило статистичне управління Європейського союзу, яке також представило попередні дані.

Експерти в середньому очікували, що ВВП єврозони в липні-вересні збільшиться на 0,2% у поквартальному вираженні і на 0,8% у річному, за даними Trading Economics.

Серед іншої важливої статистики цього тижня - дані про динаміку споживчих цін у єврозоні та звіт щодо американського ринку праці за жовтень.

Пара євро/долар за даними на 14:10 кв торгується на рівні $1,0830 порівняно з $1,0820 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта стерлінгів опустився до $1,2968 проти $1,3015 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною зменшилася до 153,02 єни з 153,37 єни на закриття попередньої сесії.

У середу розпочалося дводенне засідання Банку Японії, підсумки якого буде підбито 31 жовтня. Трейдери впевнені, що японський ЦБ збереже незмінною ключову процентну ставку на майбутньому засіданні - на рівні 0,25% річних.

Курс долара в парі з офшорним юанем опустився до 7,1378 юаня з 7,1430 юаня на закриття попередніх торгів.