Фінансові новини
- |
- 30.10.24
- |
- 16:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США дешевшає до євро та єни, зміцнюється до фунта стерлінгів
16:14 30.10.2024 |
Долар США дешевшає до євро та єни на торгах у середу, зміцнюється до фунта стерлінгів.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.
Трейдери очікують публікації попередніх даних про динаміку ВВП США за третій квартал. Міністерство торгівлі США оприлюднить цей звіт о 14:30 кв. м.
Консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, передбачає збільшення американського ВВП у липні-вересні на 3% у перерахунку на річні темпи, як і в попередньому кварталі.
Статдані з єврозони, також опубліковані в середу, виявилися сильнішими за прогнози. Економіка регіону в минулому кварталі збільшилася на 0,4% порівняно з попередніми трьома місяцями і на 0,9% у річному вираженні, повідомило статистичне управління Європейського союзу, яке також представило попередні дані.
Експерти в середньому очікували, що ВВП єврозони в липні-вересні збільшиться на 0,2% у поквартальному вираженні і на 0,8% у річному, за даними Trading Economics.
Серед іншої важливої статистики цього тижня - дані про динаміку споживчих цін у єврозоні та звіт щодо американського ринку праці за жовтень.
Пара євро/долар за даними на 14:10 кв торгується на рівні $1,0830 порівняно з $1,0820 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта стерлінгів опустився до $1,2968 проти $1,3015 напередодні.
Вартість американської валюти в парі з єною зменшилася до 153,02 єни з 153,37 єни на закриття попередньої сесії.
У середу розпочалося дводенне засідання Банку Японії, підсумки якого буде підбито 31 жовтня. Трейдери впевнені, що японський ЦБ збереже незмінною ключову процентну ставку на майбутньому засіданні - на рівні 0,25% річних.
Курс долара в парі з офшорним юанем опустився до 7,1378 юаня з 7,1430 юаня на закриття попередніх торгів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада підтримала реформу Рахункової палати. Цього вимагали МВФ та США
|Канада надасть Україні близько $4 мільярдів у межах підтримки G7
|Рада дала згоду президенту на звільнення генпрокурора Костіна
|ВР ухвалила закон, який удосконалить роботу МСЕК
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США дешевшає до євро та єни, зміцнюється до фунта стерлінгів
|Одразу 10 банків приєдналися до програми компенсації вартості українського обладнання
|Попит бізнесу на банківські кредити вийшов на трирічний максимум — опитування НБУ
|Банки планують знижувати ставки за депозитами, - опитування НБУ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3136 грн/$1
|НБУ продовжив на три місяці термін для продажу Ідея Банку
Бізнес
|ШI-модель Meta даватиме відповіді на основі матеріалів Reuters
|iPhone 16 заборонили в Індонезії: Apple не виконала певні умови
|Ютубер Mental Outlaw оскаржив злом китайськими вченими криптоалгоритмів
|Електрошокер для бактерій: вчені розробили медичний пластир, який струмом знищує небезпечні мікроби
|Якість відео в Instagram залежить від того, скільки переглядів воно збирає
|Не тільки Google і Samsung: інші виробники смартфонів також зможуть оновлювати свої пристрої протягом 7 років
|Більше потужності, штучного інтелекту та краща енергоефективність: Samsung представила новий чип Exynos 1580