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Попит бізнесу на банківські кредити вийшов на трирічний максимум — опитування НБУ

13:40 30.10.2024 |

Фінанси

 

Попит бізнесу на банківські кредити - найвищий з 2021 року. Про це свідчать дані щоквартального опитування Національного банку щодо умов банківського кредитування.

Попит зріс на всі види корпоративних позик, найбільше - на гривневі довгострокові кредити в сегменті малого та середнього бізнесу (МСБ).

У НБУ пояснюють поточну динаміку попиту на кредити тим, що банки пом'якшили кредитні стандарти для бізнесу вперше з 2021 року для всіх типів корпоративних позик, окрім валютних. Найбільше було пом'якшено кредитні стандарти для кредитів МСБ, а також для короткострокових та гривневих позик.

Водночас також зріс рівень схвалення заявок для корпоративних кредитів, найбільше для гривневих, короткострокових і кредитів МСБ.

Попит населення на кредити зростає третій квартал поспіль, насамперед на споживчі кредити завдяки кращим споживчим настроям та нижчим відсотковим ставкам. Банки пом'якшували стандарти кредитування для населення завдяки підвищенню конкуренції. Рівень схвалення заявок на споживчі кредити зріс, а на іпотеку знизився.

У четвертому кварталі банки очікують збільшення попиту на всі види гривневих корпоративних позик, а також планують пом'якшувати кредитні стандарти для споживчих кредитів і посилювати для іпотеки.

За оцінками банків, боргове навантаження МСБ та великих компаній залишається середнім, а населення - низьким.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: кредит
 

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