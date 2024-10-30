Фінансові новини
- |
- 30.10.24
- |
- 14:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Попит бізнесу на банківські кредити вийшов на трирічний максимум — опитування НБУ
13:40 30.10.2024 |
Попит бізнесу на банківські кредити - найвищий з 2021 року. Про це свідчать дані щоквартального опитування Національного банку щодо умов банківського кредитування.
Попит зріс на всі види корпоративних позик, найбільше - на гривневі довгострокові кредити в сегменті малого та середнього бізнесу (МСБ).
У НБУ пояснюють поточну динаміку попиту на кредити тим, що банки пом'якшили кредитні стандарти для бізнесу вперше з 2021 року для всіх типів корпоративних позик, окрім валютних. Найбільше було пом'якшено кредитні стандарти для кредитів МСБ, а також для короткострокових та гривневих позик.
Водночас також зріс рівень схвалення заявок для корпоративних кредитів, найбільше для гривневих, короткострокових і кредитів МСБ.
Попит населення на кредити зростає третій квартал поспіль, насамперед на споживчі кредити завдяки кращим споживчим настроям та нижчим відсотковим ставкам. Банки пом'якшували стандарти кредитування для населення завдяки підвищенню конкуренції. Рівень схвалення заявок на споживчі кредити зріс, а на іпотеку знизився.
У четвертому кварталі банки очікують збільшення попиту на всі види гривневих корпоративних позик, а також планують пом'якшувати кредитні стандарти для споживчих кредитів і посилювати для іпотеки.
За оцінками банків, боргове навантаження МСБ та великих компаній залишається середнім, а населення - низьким.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада надасть Україні близько $4 мільярдів у межах підтримки G7
|Рада дала згоду президенту на звільнення генпрокурора Костіна
|ВР ухвалила закон, який удосконалить роботу МСЕК
|Норвегія надала майже 120 млн євро на новий Patriot для Румунії замість переданого Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Попит бізнесу на банківські кредити вийшов на трирічний максимум — опитування НБУ
|Банки планують знижувати ставки за депозитами, - опитування НБУ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3136 грн/$1
|НБУ продовжив на три місяці термін для продажу Ідея Банку
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.10.24
|Світовий попит на золото досяг 100 млрд доларів, ціни щодня б'ють рекорди
|Акції в Азії падають на тлі невизначеності з виборами; Японія продовжує зростання напередодні засідання Банку Японії
Бізнес
|iPhone 16 заборонили в Індонезії: Apple не виконала певні умови
|Ютубер Mental Outlaw оскаржив злом китайськими вченими криптоалгоритмів
|Електрошокер для бактерій: вчені розробили медичний пластир, який струмом знищує небезпечні мікроби
|Якість відео в Instagram залежить від того, скільки переглядів воно збирає
|Не тільки Google і Samsung: інші виробники смартфонів також зможуть оновлювати свої пристрої протягом 7 років
|Більше потужності, штучного інтелекту та краща енергоефективність: Samsung представила новий чип Exynos 1580
|Процесори Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K та 5 245K доступні в Україні за ₴16 800–₴29 300