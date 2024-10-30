Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки планують знижувати ставки за депозитами, - опитування НБУ

13:31 30.10.2024 |

Фінанси

 

У ІV кварталі 2024 року банки України очікують зниження вартості депозитів і для домогосподарств, і для корпорацій. Однак оцінки банків стриманіші, ніж у перші два квартали цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опитування про банківське фондування НБУ (IV квартал 2024 року).

За даними опитування, середня вартість фондування в цілому знижувалася п'ять кварталів поспіль. Однак частки респондентів, які повідомили про зниження вартості коштів бізнесу та населення, були дещо меншими за рекордні показники ІІ кварталу.

Банки планують знижувати ставки за депозитами, - опитування НБУ

 

Респонденти опитування відзначили, що в ІІI кварталі обсяг зобов'язань у цілому зріс. Більшість фінустанов повідомила про зростання обсягу коштів домогосподарств. Фондування від корпорацій зросло в 54% опитаних, хоча в ІІ кварталі таких було 68%. На думку банків, збільшувати запозичення від населення їх спонукали зміни регуляторних вимог.

У ІV кварталі фінустанови в цілому очікують несуттєвого зростання обсягу зобов'язань. За оцінками банків, залучення зростуть лише від населення, а від бізнесу залишаться незмінними, йдеться в огляді НБУ.

Поточне Опитування про банківське фондування проводилося з 16 вересня до 7 жовтня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.

Нагадаємо, НБУ з 20 вересня 2024 року знизив ставки за тримісячними депозитними сертифікатами для банків з 16,5% до 15,5%, що призведе до зниження ставок за депозитами для громадян.

За даними НБУ, у вересні середні ставки за новими депозитами громадян в банках впали до 10,4% річних.

Респонденти опитування відзначили, що в ІІI кварталі обсяг зобов'язань у цілому зріс. Більшість фінустанов повідомила про зростання обсягу коштів домогосподарств. Фондування від корпорацій зросло в 54% опитаних, хоча в ІІ кварталі таких було 68%. На думку банків, збільшувати запозичення від населення їх спонукали зміни регуляторних вимог.

У ІV кварталі фінустанови в цілому очікують несуттєвого зростання обсягу зобов'язань. За оцінками банків, залучення зростуть лише від населення, а від бізнесу залишаться незмінними, йдеться в огляді НБУ.

Поточне Опитування про банківське фондування проводилося з 16 вересня до 7 жовтня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.

Нагадаємо, НБУ з 20 вересня 2024 року знизив ставки за тримісячними депозитними сертифікатами для банків з 16,5% до 15,5%, що призведе до зниження ставок за депозитами для громадян.

За даними НБУ, у вересні середні ставки за новими депозитами громадян в банках впали до 10,4% річних.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: депозит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3798
  0,0506
 0,12
EUR
 1
 44,6074
  0,0901
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9820  0,06 0,13 41,6224  0,04 0,09
EUR 44,4748  0,06 0,14 45,1996  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,12 0,28 41,3000  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес