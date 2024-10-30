Ралі долара США призупинилося перед даними по зайнятості

У середу долар наблизився до тримісячного максимуму на тижні макроекономічних даних, які можуть розкрити напрям монетарної політики США.

Австралійський долар наблизився до тримісячного мінімуму після того, як деяка стійкість інфляції показала, що зниження процентної ставки Резервним банком Австралії в цьому році малоймовірне.

Змішані американські індикатори, що свідчать про послаблення американського ринку праці, але і про впевненість споживачів, дали мало ясності щодо перспектив пом'якшення ФРС, що дозволило долару США знизитися разом з прибутковістю казначейських облігацій у вівторок, після сильного аукціону з розміщення семирічних облігацій.

Однак останнім часом економічні показники вказують на стійкість економіки, особливо у сфері зайнятості, що сприяє зменшенню бетів на темпи зниження ставок. Звіт по зайнятості від ADP буде опублікований сьогодні, перед потенційно важливим щомісячним звітом по заробітній платі в п'ятницю.

«Долар США продовжує отримувати сильну підтримку, оскільки ринки коригують свої очікування щодо динаміки ставок», - сказав Джеймс Кніветон, старший корпоративний валютний дилер Convera.

«Американська економіка зараз працює на повну потужність».

Тим часом в Австралії «зростання інфляції у сфері послуг, ймовірно, означає, що зниження ставок цього року є дуже віддаленою перспективою», - сказав Кніветон.

Інфляція в секторі послуг, яка є основним показником Резервного банку Австралії, сповільнилася до 3,5% з 4,0% в третьому кварталі, але інфляція в секторі послуг залишилася високою. У квартальному вимірі показник зріс на 0,8%, перевершивши прогнози щодо зростання на 0,7%.

Станом на 03:01 EET курс австралійця мало змінився і склав $0,6562, що недалеко від мінімуму вівторка на рівні $0,6545, який востаннє був зафіксований 8 серпня.

Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних конкурентів, включаючи єну і євро, майже не змінився і склав 104,24 після того, як у вівторок досяг максимуму з 30 липня на позначці 104,63, після чого закінчив день майже без змін.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій знизилась до 4,2461% в середу після того, як досягла найвищого рівня з 5 липня 4,3390% на попередній сесії.

Дохідність долара і американських облігацій в останні дні також зростала завдяки спекуляціям на ринках і на деяких букмекерських сайтах щодо перемоги 5 листопада кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, чию митну та імміграційну політику вважають інфляційною.

Це також допомогло провідній криптовалюті біткойн піднятися майже до свого історичного максимуму з березня до рівня $73 803,25. Востаннє токен переходив з рук в руки на позначці $72 082 після того, як на попередній сесії досягнув позначки $73 609,88.

Опитування громадської думки все ще вказують на те, що гонка занадто близька до завершення.

Пара долар-єна, яка має тенденцію уважно стежити за прибутковістю в США, знизилась на 0,06% до 153,27 після того, як у вівторок відступила від тримісячного піку в 153,87.

Єна також зазнала тиску з боку політичної невизначеності, оскільки в результаті катастрофічних для правлячої коаліції Японії виборів, що відбулися на вихідних, вона втратила більшість у парламенті, що відкрило період торгівлі на пониження, яка, ймовірно, призведе до збільшення фіскальних витрат і може відкласти підвищення ставок.

Євро виріс на 0,06% до $1,0824 напередодні публікації даних по валовому внутрішньому продукту в Європі, які можуть пролити світло на те, чи вирішить Європейський центральний банк знизити ставки на 25 або 50 базисних пунктів на своєму наступному засіданні в грудні.

Фунт стерлінгів торгується без змін на рівні $1,3016 напередодні першого бюджету лейбористського уряду в середу.

Міністр фінансів Рейчел Рівз разом з прем'єр-міністром Кейром Стармером підтвердили необхідність жорстких фіскальних заходів, які допоможуть закрити діру в британських державних фінансах. Вони намагаються зберегти довіру інвесторів, через два роки після того, як плани тодішнього прем'єр-міністра Ліз Трасс щодо скорочення податків викликали кризу на ринку облігацій.

Ключовими для фунта стерлінгів будуть оцінки Управління з бюджетної відповідальності Великобританії, яке робить прогнози, що лежать в основі урядових планів щодо видатків і податків.