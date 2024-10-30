Фінансові новини
- |
- 30.10.24
- |
- 13:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Nasdaq досяг рекордного максимуму, оскільки прибуток Alphabet перевершив прогнози
07:48 30.10.2024 |
У вівторок індекс Nasdaq досяг рекордного рівня закриття, а індекс S&P 500 виріс, в той час як індекс Dow впав, оскільки інвестори засвоювали безліч корпоративних звітів і чекали на результати Alphabet, материнської компанії Google, які вийшли вже після закриття ринку.
Alphabet, одна з так званої «Чудової сімки» технологічних компаній-мегакапів, повідомила про квартальний прибуток, який перевершив прогнози.
Це найнапруженіший тиждень для індексу S&P 500 у цьому кварталі, і основна увага прикута до п'яти компаній з «Чудової сімки», які звітують про свої результати.
Результати групи матимуть вирішальне значення для визначення того, чи зможе Волл-стріт зберегти оптимізм щодо технологій і штучного інтелекту, який підняв індекси до рекордних максимумів цього року.
«Я думаю, що одна з речей, яку переварює ринок, - це ідея певного зближення темпів зростання прибутків між лідерами - «Великою сімкою», які, очевидно, мають дуже високу ринкову вагу, - і рештою ринку», - сказав Білл Мерц, керівник відділу досліджень ринків капіталу групи з управління активами U.S. Bank.
Nasdaq Composite виріс на 145,56 пунктів, або на 0,78%, до 18 712,75, побивши попередній рекорд закриття в липні.
S&P 500 піднявся на 9,45 пунктів, або 0,16%, до 5 832,97. Промисловий індекс Dow Jones впав на 154,52 пункти, або 0,36%, до 42 233,05.
Інвестори просіювали потік корпоративних звітів. Акції Vans, материнської компанії VF Corp, підскочили на 27% після того, як компанія з виробництва одягу повідомила про свій перший прибуток за два квартали.
D.R. Horton впав на 7,2% у вівторок після того, як будівельна компанія спрогнозувала доходи на 2025 рік нижче оцінок. Інші забудовники втратили позиції, що призвело до падіння індексу PHLX Housing на 2,5%.
Акції Ford впали на 8,4% наступного дня після того, як автовиробник заявив, що очікує досягти нижньої межі свого річного прогнозу прибутку.
Visa і мережа ресторанів Chipotle Mexican Grill опублікували прибуток після закриття торгів.
Тим часом, опитування Міністерства праці JOLTS показало, що у вересні кількість вакансій становила 7,44 мільйона у порівнянні з 8 мільйонами, як показало опитування економістів, проведене Reuters.
Окремий звіт показав, що індекс споживчих настроїв у жовтні склав 108,7, що вище прогнозу 99,5.
Серед секторів найбільше зросли комунікаційні послуги, до яких належать Alphabet і Meta, в той час як комунальні послуги впали на 2,1%.
Зростання було обмеженим, оскільки дохідність 10-річних казначейських облігацій США сягнула 4,3%, вперше з початку липня.
Інвестори очікують, що наступні тижні будуть волатильними через зростання корпоративних прибутків, напруженість на Близькому Сході і вибори в США 5 листопада, після яких відбудеться засідання Федеральної резервної системи США з визначення політики.
На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,78 до 1. Було зафіксовано 176 нових максимумів і 75 нових мінімумів.
Індекс S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 93 нових максимуми і 70 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 12,59 мільярдів акцій, порівняно з 11,5 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада надасть Україні близько $4 мільярдів у межах підтримки G7
|Рада дала згоду президенту на звільнення генпрокурора Костіна
|ВР ухвалила закон, який удосконалить роботу МСЕК
|Норвегія надала майже 120 млн євро на новий Patriot для Румунії замість переданого Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Попит бізнесу на банківські кредити вийшов на трирічний максимум — опитування НБУ
|Банки планують знижувати ставки за депозитами, - опитування НБУ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3136 грн/$1
|НБУ продовжив на три місяці термін для продажу Ідея Банку
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.10.24
|Світовий попит на золото досяг 100 млрд доларів, ціни щодня б'ють рекорди
|Акції в Азії падають на тлі невизначеності з виборами; Японія продовжує зростання напередодні засідання Банку Японії
Бізнес
|iPhone 16 заборонили в Індонезії: Apple не виконала певні умови
|Ютубер Mental Outlaw оскаржив злом китайськими вченими криптоалгоритмів
|Електрошокер для бактерій: вчені розробили медичний пластир, який струмом знищує небезпечні мікроби
|Якість відео в Instagram залежить від того, скільки переглядів воно збирає
|Не тільки Google і Samsung: інші виробники смартфонів також зможуть оновлювати свої пристрої протягом 7 років
|Більше потужності, штучного інтелекту та краща енергоефективність: Samsung представила новий чип Exynos 1580
|Процесори Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K та 5 245K доступні в Україні за ₴16 800–₴29 300