Nasdaq досяг рекордного максимуму, оскільки прибуток Alphabet перевершив прогнози

У вівторок індекс Nasdaq досяг рекордного рівня закриття, а індекс S&P 500 виріс, в той час як індекс Dow впав, оскільки інвестори засвоювали безліч корпоративних звітів і чекали на результати Alphabet, материнської компанії Google, які вийшли вже після закриття ринку.

Alphabet, одна з так званої «Чудової сімки» технологічних компаній-мегакапів, повідомила про квартальний прибуток, який перевершив прогнози.

Це найнапруженіший тиждень для індексу S&P 500 у цьому кварталі, і основна увага прикута до п'яти компаній з «Чудової сімки», які звітують про свої результати.

Результати групи матимуть вирішальне значення для визначення того, чи зможе Волл-стріт зберегти оптимізм щодо технологій і штучного інтелекту, який підняв індекси до рекордних максимумів цього року.

«Я думаю, що одна з речей, яку переварює ринок, - це ідея певного зближення темпів зростання прибутків між лідерами - «Великою сімкою», які, очевидно, мають дуже високу ринкову вагу, - і рештою ринку», - сказав Білл Мерц, керівник відділу досліджень ринків капіталу групи з управління активами U.S. Bank.

Nasdaq Composite виріс на 145,56 пунктів, або на 0,78%, до 18 712,75, побивши попередній рекорд закриття в липні.

S&P 500 піднявся на 9,45 пунктів, або 0,16%, до 5 832,97. Промисловий індекс Dow Jones впав на 154,52 пункти, або 0,36%, до 42 233,05.

Інвестори просіювали потік корпоративних звітів. Акції Vans, материнської компанії VF Corp, підскочили на 27% після того, як компанія з виробництва одягу повідомила про свій перший прибуток за два квартали.

D.R. Horton впав на 7,2% у вівторок після того, як будівельна компанія спрогнозувала доходи на 2025 рік нижче оцінок. Інші забудовники втратили позиції, що призвело до падіння індексу PHLX Housing на 2,5%.

Акції Ford впали на 8,4% наступного дня після того, як автовиробник заявив, що очікує досягти нижньої межі свого річного прогнозу прибутку.

Visa і мережа ресторанів Chipotle Mexican Grill опублікували прибуток після закриття торгів.

Тим часом, опитування Міністерства праці JOLTS показало, що у вересні кількість вакансій становила 7,44 мільйона у порівнянні з 8 мільйонами, як показало опитування економістів, проведене Reuters.

Окремий звіт показав, що індекс споживчих настроїв у жовтні склав 108,7, що вище прогнозу 99,5.

Серед секторів найбільше зросли комунікаційні послуги, до яких належать Alphabet і Meta, в той час як комунальні послуги впали на 2,1%.

Зростання було обмеженим, оскільки дохідність 10-річних казначейських облігацій США сягнула 4,3%, вперше з початку липня.

Інвестори очікують, що наступні тижні будуть волатильними через зростання корпоративних прибутків, напруженість на Близькому Сході і вибори в США 5 листопада, після яких відбудеться засідання Федеральної резервної системи США з визначення політики.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,78 до 1. Було зафіксовано 176 нових максимумів і 75 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 93 нових максимуми і 70 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,59 мільярдів акцій, порівняно з 11,5 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.