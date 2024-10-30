Долар США зміцнюється до євро та єни, дешевшає щодо фунта

Долар США зміцнюється до євро та єни на торгах у вівторок, дешевшає в парі з фунтом стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на звіти про динаміку ВВП США і єврозони за третій квартал. Крім того, будуть оприлюднені попередні дані про зміну споживчих цін у єврозоні за поточний місяць і жовтневий звіт щодо американського ринку праці.

Пара євро/долар за даними на 14:20 кв торгується на рівні $1,0797 порівняно з $1,0814 на закриття попередньої сесії.

Експерти MUFG Bank убачають ризик подальшого ослаблення євро, відзначаючи погіршення економічної ситуації в єврозоні. Плани Volkswagen щодо закриття заводів, зниження зарплат і скорочення робочих місць "безумовно не допоможуть" поліпшити настрої, каже аналітик MUFG Дерек Халпенні, слова якого наводить The Wall Street Journal.

ВВП Німеччини, ймовірно, знизиться 2024 року другий рік поспіль, у зв'язку з чим тиск на Європейський центральний банк (ЄЦБ) збережеться, і він і далі знижуватиме ставки, йдеться в огляді MUFG.

Курс фунта стерлінгів підвищився до $1,2983 з $1,2973 напередодні. Інвестори очыкують публікації урядом Великої Британії проєкту бюджету, в якому будуть окреслені його плани щодо податків і витрат.

Вартість американської валюти в парі з єною збільшилася під час торгів до 153,74 єни з 153,28 єни на закриття попередньої сесії.

Цього тижня відбудеться чергове засідання Банку Японії, підсумки якого буде підбито 31 жовтня. Трейдери впевнені, що японський ЦБ збереже незмінною ключову процентну ставку на майбутньому засіданні - на рівні 0,25% річних.

Курс долара в парі з офшорним юанем зріс до 7,1589 юаня з 7,1449 юаня на закриття попередніх торгів.