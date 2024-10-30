Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Волл-стріт готує «вбивцю» Tether USDT

14:39 29.10.2024 |

Фінанси

 

Здавалося б, останнім часом у Tether й так достатньо негативу. Аналітики Protos навіть підрахували, що з 2019 року Tether привертав увагу американської влади 19 разів.

Волл-стріт готує «вбивцю» Tether USDT

 

Тепер до списку неприємностей може додатись серйозний конкурент з Волл-стріт. За даними Blomberg, такі великі гравці як BlackRock та WisdomTree починають пропонувати токенізовані активи реального світу (RWA) як альтернативу найбільшому стейблкоїну USDT.

Під час цінових коливань криптотрейдери зазвичай переводять свої позиції в цифрових активах у стейблкоїни, які прив'язані до долара США або інших традиційних (фіатних) валют, щоб захиститися від можливих втрат. Вони також використовують стейблкоїни у якості застави при торгівлі деривативами. Ця поведінка не залишилась непоміченою корпораціями з Волл-стріт, які розробили серйозного конкурента Tether та його стейблкоїну USDT.

BlackRock та WisdomTree почали пропонувати інвесторам токенізовані активи.

Традиційні стейблкоїни, такі як USDT, не надають своїм користувачам жодних додаткових переваг. Натомість нові токенізовані грошові ринки пропонують дохідність на рівні 4-5% за умови зростання ціни базового активу.

BlackRock веде переговори з криптобіржами щодо можливості використання своїх токенів як застави, а WisdomTree активно співпрацює з брокерськими компаніями для розширення можливостей використання своїх токенів. Крім того, фінансова компанія Lazard планує створити токенізовані фонди разом з Bitfinex Securities і SkyBridge Invest.

Волл-стріт готує «вбивцю» Tether USDT

 

Волл-стріт готує «вбивцю» Tether USDT

 

Поки мова йде лише про фонди грошового ринку, але з розвитком RWA у користувачів з'явиться можливість зберігати капітал у токенах на золото, акції та інші традиційні активи, які ще й будуть принести прибуток, на відміну від традиційних стейблкоїнів.

Волл-стріт готує «вбивцю» Tether USDT
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: bitcoin, BlackRock
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3798
  0,0506
 0,12
EUR
 1
 44,6074
  0,0901
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0370  0,07 0,18 41,6604  0,08 0,19
EUR 44,5359  0,09 0,20 45,2378  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3950  0,07 0,16 41,4150  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес