Волл-стріт готує «вбивцю» Tether USDT

Здавалося б, останнім часом у Tether й так достатньо негативу. Аналітики Protos навіть підрахували, що з 2019 року Tether привертав увагу американської влади 19 разів.

Тепер до списку неприємностей може додатись серйозний конкурент з Волл-стріт. За даними Blomberg, такі великі гравці як BlackRock та WisdomTree починають пропонувати токенізовані активи реального світу (RWA) як альтернативу найбільшому стейблкоїну USDT.

Під час цінових коливань криптотрейдери зазвичай переводять свої позиції в цифрових активах у стейблкоїни, які прив'язані до долара США або інших традиційних (фіатних) валют, щоб захиститися від можливих втрат. Вони також використовують стейблкоїни у якості застави при торгівлі деривативами. Ця поведінка не залишилась непоміченою корпораціями з Волл-стріт, які розробили серйозного конкурента Tether та його стейблкоїну USDT.

BlackRock та WisdomTree почали пропонувати інвесторам токенізовані активи.

Традиційні стейблкоїни, такі як USDT, не надають своїм користувачам жодних додаткових переваг. Натомість нові токенізовані грошові ринки пропонують дохідність на рівні 4-5% за умови зростання ціни базового активу.

BlackRock веде переговори з криптобіржами щодо можливості використання своїх токенів як застави, а WisdomTree активно співпрацює з брокерськими компаніями для розширення можливостей використання своїх токенів. Крім того, фінансова компанія Lazard планує створити токенізовані фонди разом з Bitfinex Securities і SkyBridge Invest.

Поки мова йде лише про фонди грошового ринку, але з розвитком RWA у користувачів з'явиться можливість зберігати капітал у токенах на золото, акції та інші традиційні активи, які ще й будуть принести прибуток, на відміну від традиційних стейблкоїнів.



