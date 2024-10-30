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АНАЛІТИКА

Біткоїн-резерви компанії BlackRock подолали позначку в 403 000 BTC

 

Інвестиційна компанія BlackRock тепер володіє 403 725 BTC, заявили аналітики Lookonchain. При ціні першої криптовалюти в $67 700 цей обсяг активу оцінюється в $27,3 млрд.



Експерти зазначають, що за минулі два тижні компанія придбала 34 085 BTC на загальну суму в $2,3 млрд. У такий спосіб BlackRock зміцнила свої позиції як одного з найбільших інституційних власників біткоїна.

Аналітики зазначають, що важливу роль у накопиченні компанією криптовалюти відіграє її спотовий біткоїн-ETF - iShares Bitcoin Trust (IBIT). У період із 18 до 25 жовтня 2024 року біржовий фонд отримав приплив у $1,14 млрд, за даними платформи SoSo Value.

Біткоїн-резерви компанії BlackRock подолали позначку в 403 000 BTC

 

Крім цього, IBIT є лідером за обсягом коштів під управлінням (AUM) серед американських спотових біткоїн-ETF. Показник інвестиційного продукту становить $26,98 млрд.

Найближчий конкурент криптофонду BlackRock - спотовий біткоїн-ETF від компанії Grayscale Investments (GBTC). Під його управлінням перебувають активи на $14,72 млрд.

Раніше генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк назвав першу криптовалюту альтернативою золоту. Крім того, на думку підприємця, зростання індустрії цифрових активів триватиме незалежно від того, хто стане переможцем на прийдешніх виборах президента США.

Нагадаємо, ми писали, що Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила заявку BlackRock на торгівлю опціонами для спотового біткоїн-ETF.


Біткоїн-резерви компанії BlackRock подолали позначку в 403 000 BTC
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, BlackRock
 

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