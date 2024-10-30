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Біткоїн-резерви компанії BlackRock подолали позначку в 403 000 BTC
14:32 29.10.2024 |
Інвестиційна компанія BlackRock тепер володіє 403 725 BTC, заявили аналітики Lookonchain. При ціні першої криптовалюти в $67 700 цей обсяг активу оцінюється в $27,3 млрд.
За матеріалами:
incrypted.com
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